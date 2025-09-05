Polizeichef von Pattaya plant moderne Wache mit Wohnunterkünften zur Verbesserung von Service und Mitarbeiterwohl

PATTAYA, Thailand – Polizeichef Pol. Col. Anek Srathongyu hat einen visionären Plan für den Bau einer neuen, modernen Polizeistation in Pattaya vorgestellt, inklusive Wohnunterkünften für Beamte, mit dem Ziel, sowohl den öffentlichen Service als auch die Lebensqualität der Polizeiangehörigen zu verbessern.



Pol. Col. Anek erklärte, dass er bei seinem Amtsantritt vor über zehn Jahren festgestellt habe, dass die bestehende Wache und die Unterkünfte der Beamten veraltet und in schlechtem Zustand seien. Dies inspirierte ihn, ein Projekt zur Modernisierung der Einrichtungen zu entwickeln, das sowohl für die Beamten als auch für die Öffentlichkeit, einschließlich der zahlreichen Touristen, die Pattaya besuchen, komfortabler und funktionaler sein soll. Der Plan legt besonderen Wert auf Verbesserungen bei Parkmöglichkeiten, Büroflächen und Wohnbereichen für das Personal.

Das Konzept wurde bereits den höheren Behörden vorgestellt, die eine detailliertere Untersuchung und Planung empfahlen. Daraufhin arbeitet Pol. Col. Anek mit Bauingenieuren und Experten zusammen, um den Standort zu prüfen, relevante gesetzliche Vorschriften zu berücksichtigen und Höhenbeschränkungen optimal zu nutzen.



Das Projekt ist in zwei Phasen geplant:

Phase 1: Bau einer vierstöckigen Polizeistation mit einer Höhe von etwa 14 Metern und einem Budget von über 70 Millionen Baht.

Phase 2: Bau eines Wohngebäudes für Polizeibeamte mit etwa 24 Stockwerken und einem Budget von über 700 Millionen Baht.

Bei Genehmigung würden die neuen Einrichtungen moderne Arbeitsräume, passende Wohnunterkünfte für Beamte und ausreichend Parkplätze für Personal und Besucher bieten. Die Budgetfreigabe wird für 2026 erwartet, der Bau der Polizeistation selbst soll 2028 beginnen. Wohn- und Parkgebäude folgen voraussichtlich zwischen 2029 und 2030.





Pol. Col. Anek betonte, dass die Initiative das langfristige Engagement widerspiegelt, die Polizeistruktur in Pattaya zu modernisieren, die Effizienz im öffentlichen Dienst zu steigern und das Wohlbefinden der Beamten zu verbessern, die ihr Leben dem Schutz der Stadt widmen.



































