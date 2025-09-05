Pattaya bereitet sich auf den spannenden 11. Loma Run on the Beach 2025 vor

PATTAYA, Thailand — Vizebürgermeister von Pattaya, Herr Krissana Boonsawat, leitete ein Vorbereitungstreffen für den bevorstehenden Wohltätigkeitslauf „LOMA RUN ON THE BEACH 2025“ (11. Ausgabe). Das Treffen im Rathaus Pattaya versammelte Vertreter des Bürgermeisters, des Stadtrats, der Stadtpolizei Pattaya, der Najomtien-Polizei, der Sawang Boriboon Foundation, der Stuhlvermietungsverbände am Jomtien Beach, Bootsbetreiber und weiterer beteiligter Organisationen.

Die Veranstaltung wird von der HHN Foundation for Thai Children in Zusammenarbeit mit der Stadt Pattaya und der Tourismusbehörde Thailand (Pattaya Office) organisiert und findet am Sonntag, den 21. September 2025, am Jomtien Beach statt. Ziel des Charity-Runs ist es, gesundes Leben durch Bewegung zu fördern, die Schönheit von Pattayas Stränden zu präsentieren und Pattayas Rolle als Sportstadt zu stärken sowie den Sporttourismus zu unterstützen.



Der Wettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt:

Fun Run (5 km):

Top 50 männliche und Top 50 weibliche Läufer erhalten jeweils ein Delfin-Plüschtier (insgesamt 100 Preise).

Gesamtsieger-Trophäen (männlich/weiblich 1.–3. Platz).

Gesamtsieger LGBTQ+ Kategorie (1.–5. Platz).

Altersgruppen: Junioren (unter 10 Jahre), 11–19 Jahre, 20 Jahre und älter.

Sonderpreise für 5 Kinder in Kostümen (nicht wettbewerbsorientiert).

Mini-Marathon (11 km):

Top 100 männliche und Top 100 weibliche Läufer erhalten jeweils ein Delfin-Plüschtier (insgesamt 200 Preise).

Gesamtsieger-Trophäen und Geldpreise (Männer/Frauen: 1. Platz 3.000 Baht | 2. Platz 2.000 Baht | 3. Platz 1.000 Baht).

Gesamtsieger LGBTQ+ Kategorie (1.–5. Platz mit Geldpreisen).

Alterskategorien von 19 bis über 60 Jahre.

Sonderpreise für 5 Erwachsene in Kostümen (nicht wettbewerbsorientiert).

Während des Treffens besprachen die Verantwortlichen die Logistik, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, einschließlich Bühnenaufbau, Sound-System, Tische und Stühle, Verkehrsregelung, Sicherheitsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, medizinische Unterstützung, Sauberkeit und mobile Toilettenanlagen.

Vizebürgermeister Krissana betonte die Bedeutung der Sicherheit der Teilnehmer, Verkehrssperrungen, Wegbeschilderung und den Einsatz von Beamten an Schlüsselstellen, um sowohl Läufern als auch Verkehrsteilnehmern einen sicheren und reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.



































