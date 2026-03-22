Phang Ngas verstecktes Naturjuwel – Entspannung in den Khlong Plai Pu Hot Springs fernab von Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die südthailändische Provinz Phang Nga ist nicht nur für ihre traumhaften Strände und Inseln bekannt, sondern verbirgt auch echte Naturjuwelen wie die Khlong Plai Pu Hot Springs. Die heißen Quellen liegen im Dorf Moo 4 im Unterbezirk Tha Na im Bezirk Kapong und sind eingebettet in ein üppig grünes Tal. Besucher können hier in mineralreichem, warmem Wasser entspannen und neue Energie tanken – umgeben von ruhiger, unberührter Natur.

Während beliebte Reiseziele wie Pattaya, Phuket und Krabi mit exotischen Stränden und vielfältigen Freizeitangeboten jedes Jahr Millionen von Touristen anziehen, bietet Phang Nga eine ruhigere und ursprünglichere Alternative. Die Provinz liegt an der Andamanenküste im Süden des Landes und ist am besten über den Phuket International Airport erreichbar. Trotz der etwas längeren Anreise lohnt sich der Weg, um die unberührte Landschaft zu entdecken.

Im Gegensatz zu Pattaya, das durch seine Nähe zu Bangkok und seine gute Erreichbarkeit punktet, stehen bei den heißen Quellen Ruhe und Natur im Vordergrund. Die Khlong Plai Pu Hot Springs liegen abgeschieden in einem friedlichen Tal, umgeben von Wäldern und Hügeln. Besucher können in den Thermalbecken baden, die idyllische Umgebung genießen und in entspannter Atmosphäre unvergessliche Eindrücke sammeln.







Das Ausflugsziel eignet sich für alle Altersgruppen – ob Familien, Freunde oder Paare. Vor Ort stehen grundlegende Einrichtungen wie Umkleideräume und kleine Restaurants zur Verfügung, sodass der Aufenthalt komfortabel gestaltet werden kann. Damit bieten die heißen Quellen eine erfrischende Alternative zu den oft belebten Küstenregionen Thailands und ermöglichen es Reisenden, die ursprüngliche Natur des Südens intensiv zu erleben.

Wer seinen Aufenthalt in Pattaya plant oder die Meeresbrise von Phuket genießen möchte, sollte einen Abstecher zu den Khlong Plai Pu Hot Springs einplanen – ein Erlebnis, das den Thailand-Urlaub nachhaltig bereichern kann.



































