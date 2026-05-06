Baht unter Druck: Währungsmärkte reagieren nervös auf globale Spannungen

PATTAYA, Thailand – Der thailändische Baht dürfte in dieser Woche in einer erweiterten Bandbreite handeln, da die globale Unsicherheit zunimmt. Haupttreiber sind die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten sowie ein stärkerer US-Dollar, wie aus einer Analyse von Krungthai Global Markets hervorgeht.

Die Analysten der Bank erwarten, dass sich der Baht im Wochenverlauf zwischen 32,30 und 33,10 pro US-Dollar bewegt, mit einer kurzfristigen Spanne von 32,65 bis 32,90. Die Währung eröffnete bei 32,73 und zeigte sich damit schwächer als der Schlusskurs der Vorwoche von 32,60.





Marktbeobachter berichten von einer volatilen Seitwärtsbewegung mit leichtem Aufwärtstrend, beeinflusst durch steigende geopolitische Risiken im Nahen Osten. Dazu zählen festgefahrene Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie wachsende Sorgen um die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus.

Die Ölpreise reagierten entsprechend deutlich. Die Nordseesorte Brent kletterte zeitweise auf rund 115 US-Dollar pro Barrel, was die globalen Inflationserwartungen zusätzlich anheizte und den US-Dollar stärkte.

Trotz kurzfristiger Unterstützung durch einen festeren japanischen Yen bleibt der Baht unter Druck. Robuste US-Konjunkturdaten und besser als erwartete Unternehmensgewinne stützen weiterhin die Stärke des Dollars.

Zusätzlichen Abwärtsdruck üben Kapitalabflüsse durch Dividendenzahlungen aus. Für diese Woche werden Abflüsse in Höhe von 40 bis 50 Milliarden Baht erwartet.

Laut Krungthai Global Markets dürfte der Baht in beide Richtungen stark schwanken, abhängig von der weiteren Entwicklung im Nahen Osten sowie von anstehenden US-Wirtschaftsdaten, insbesondere Arbeitsmarktzahlen und Unternehmensberichten.





Technisch gesehen liegt ein Widerstandsbereich bei 32,75 bis 32,85, mit einer psychologisch wichtigen Marke bei 33,00. Ein nachhaltiger Durchbruch darüber könnte den Weg in Richtung 34,00 ebnen. Unterstützungsniveaus werden bei 32,50, 32,20–32,30 sowie bei 32,00 gesehen.

Analysten raten Investoren, sich auf anhaltende Volatilität in beide Richtungen einzustellen und risikobasierte Strategien zu nutzen, darunter Absicherungsinstrumente wie Optionen.

















































