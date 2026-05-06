Cannabis-Streit eskaliert: Konflikt zwischen Tourist und Fahrer am Pattaya-Strand

PATTAYA, Thailand – Ein Fahrer eines Fahrdienstes in Pattaya berichtet, von einem ausländischen Touristen angegriffen worden zu sein, nachdem er diesen höflich gebeten hatte, in einem belebten Strandbereich kein Cannabis zu rauchen. Der Vorfall sorgte für breite Diskussionen in den sozialen Medien.

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht zum 4. Mai am Pattaya Beach. Der 29-jährige Fahrer Kittipong gab an, mit Freunden gesessen zu haben, als ein Tourist an einem nahegelegenen Tisch begann, Cannabis zu rauchen, wodurch ein starker Geruch entstand, der andere Gäste störte.





Nach eigenen Angaben sprach Kittipong den Mann höflich an und bat ihn, das Rauchen im öffentlichen Bereich zu unterlassen. Die thailändische Begleiterin des Touristen habe versucht, die Situation zu beruhigen, doch der Mann habe sich zunehmend verärgert gezeigt.

Die Lage eskalierte, als Kittipong sich abwandte, um zu seinem Tisch zurückzukehren. Er erklärte, der Tourist habe sich ihm daraufhin von hinten genähert, eine kämpferische Haltung eingenommen und ihn körperlich angegriffen. Während der Konfrontation soll der Mann zudem behauptet haben, ein „Boxer“ zu sein.

Kittipong zufolge hatten zuvor bereits andere Thailänder denselben Touristen auf sein Verhalten hingewiesen und ebenfalls aggressive Reaktionen erfahren.

Städtische Ordnungskräfte griffen schließlich ein, um die Situation zu beruhigen. Dennoch habe sich der Tourist weiterhin provokativ verhalten und unter anderem beleidigende Gesten gemacht. Die Behörden ordneten an, dass sich beide Parteien trennen und in ihre Unterkünfte zurückkehren, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Der Vorfall verbreitete sich rasch im Internet und löste erneut eine Debatte über das Verhalten von Touristen sowie die Durchsetzung von Vorschriften in stark frequentierten Strandgebieten aus.

















































