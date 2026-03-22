Lufthansa-Manager besuchen Kinder der HHN Foundation in Pattaya und unterstützen Entwicklungsprojekte

PATTAYA, Thailand – Führungskräfte der Lufthansa Group haben am 17. März Kinder der HHN Foundation for Thai Children in Zentral-Pattaya besucht und damit ihr Engagement für Jugendförderung und soziale Projekte in der Region unterstrichen.

Die Delegation wurde von Felipe Bonifatti, Vice President Asia Pacific, Middle East & Joint Ventures East der Lufthansa Group Airlines, sowie Moritz Merkle, Managing Director von Lufthansa Services Thailand, geleitet. Vor Ort wurden sie herzlich von den Verantwortlichen der Stiftung, Lehrkräften und Kindern empfangen. Der Besuch war geprägt von gemeinsamen Lern- und Bastelaktivitäten in einer freundlichen und offenen Atmosphäre.

Ein besonderer Höhepunkt war ein gemeinsames Mittagessen, das von den Lufthansa-Managern organisiert wurde. Die Kinder freuten sich über beliebte Speisen wie Pizza, Nuggets, Pommes frites und Eis. Das gemeinsame Essen sorgte für viele fröhliche Momente und verdeutlichte zugleich den Fokus des Unternehmens auf das Wohlbefinden und die Entwicklung junger Menschen in Thailand.

Am Nachmittag reiste die Delegation weiter zum Child Protection and Development Center in Huai Yai, um sich über laufende Projekte zu informieren. Dort wurden sie von Direktor Siromes Akrapongpanich empfangen.







Im Mittelpunkt standen mehrere Initiativen zur Förderung von Fähigkeiten und nachhaltiger Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Dazu zählen unter anderem Decoupage-Handarbeiten, Gemeinschaftslandwirtschaft, Fischzucht in Käfigen, Cricket-Farming sowie der Anbau chemiefreier Gemüse mithilfe von Aquaponik-Systemen. Diese Projekte sollen dazu beitragen, Einkommen zu generieren, Kosten zu senken und jungen Menschen praktische berufliche Fähigkeiten für die Zukunft zu vermitteln.

Der Besuch bot zudem Gelegenheit zum Austausch über die Weiterentwicklung der Programme und mögliche langfristige Unterstützung. Ziel ist es, nachhaltige Perspektiven für Kinder zu schaffen und gleichzeitig die lokale Gemeinschaft zu stärken.



































