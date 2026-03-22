Bürgermeister von Pattaya empfängt Delegation zur Förderung von Padel-Sport für Gesundheit und Tourismus

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet begrüßte am 18. März eine Delegation von Vertretern verschiedener Bereiche im Rathaus, um über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Stadtentwicklung durch Sportaktivitäten zu beraten – mit besonderem Fokus auf die schnell wachsende Sportart Padel.

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Förderung von Sport, Bewegung und Sporttourismus als Teil einer umfassenden Strategie zur Weiterentwicklung der Stadt. Besonderes Augenmerk galt dabei Padel, einer weltweit stark wachsenden Sportart, die Elemente aus Tennis und Squash kombiniert. Gespielt auf einem geschlossenen Spielfeld, gilt Padel als leicht erlernbar, interaktiv und für alle Altersgruppen geeignet. Gleichzeitig fördert es ein lebendiges soziales Miteinander und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

Die Teilnehmer diskutierten zudem die Unterstützung von Sportprogrammen in Gemeinden und Schulen, den Ausbau von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Entwicklung von Padel-Wettbewerben auf internationalem Niveau. Ziel der Initiative ist es auch, den Sporttourismus in Pattaya weiter auszubauen und sowohl thailändische als auch internationale Besucher anzuziehen.

Bürgermeister Poramet betonte seine Bereitschaft, entsprechende Kooperationen umfassend zu unterstützen. Die Ausweitung von Sportangeboten könne nicht nur die Lebensqualität der Einwohner verbessern und einen gesunden Lebensstil fördern, sondern Pattaya auch weiter als internationale Sport- und Tourismusdestination positionieren.



































