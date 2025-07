Pattayas Unternehmen wollen mit „Half-Half Travel“-Programm die Hauptsaison ankurbeln

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat am 10. Juli die öffentliche Registrierung für das Förderprogramm „Half-Half Travel Thailand“ gestartet, nachdem die digitale Infrastruktur modernisiert wurde. Bürgerinnen und Bürger können sich nun bequem über die App „Amazing Thailand“ oder die offizielle Programm-Website anmelden. Finanziert wird die Initiative durch ein Budget von 1,75 Milliarden Baht, das 50 Prozent der Kosten für Unterkünfte, Essensgutscheine und touristische Aktivitäten übernimmt.

Jede registrierte Person kann bis zu fünf Förderungen beantragen – drei für Übernachtungen in größeren Städten und zwei für sogenannte Sekundärziele. Die Buchungen erfolgen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ und müssen direkt bei den teilnehmenden Hotels vollständig bezahlt werden. Pro Nacht darf dabei nur ein Zimmer pro Förderung genutzt werden.







Da Pattaya als primäres Reiseziel gilt, wollen lokale Betriebe diese Chance aktiv nutzen. Hotels, Restaurants und Wellness-Anbieter in der Stadt passen derzeit Preise und Angebote an, um besonders an Wochenenden und Feiertagen mehr einheimische Gäste zu gewinnen. Die Aufnahme Pattayas in das Programm gilt als wichtiger Impuls, um den Tourismus im Jahresverlauf zu stabilisieren, die Saisonflauten abzufedern und mehr Übernachtungen zu generieren.

Für die Teilnahme ist eine Identitätsprüfung über ThaID, die digitale ID-Plattform der Regierung, Pflicht. Erst nach erfolgreicher Verifizierung können Buchungen vorgenommen werden. TAT setzt dabei bewusst auf die eigene App, um aktuelle Reisedaten zu sammeln. Diese helfen nicht nur bei der langfristigen Tourismusplanung, sondern ermöglichen auch, dass Betriebe ihre Angebote besser auf die Nachfrage abstimmen können. Die App wurde mit neuen Funktionen ausgestattet, sodass Hotels jetzt auch unterschiedliche Preise für Wochentage und Wochenenden angeben können – ohne zusätzliches Budget.



Nachdem anfängliche technische Schwierigkeiten behoben wurden, hat TAT eine neue Registrierungsseite eingerichtet, den Verifizierungsprozess vor die Zahlung gelegt, das Call-Center-Personal aufgestockt und die Chat-Unterstützung über LINE verbessert. Inzwischen läuft das System deutlich stabiler. TAT überwacht zudem Hinweise auf überhöhte Hotelpreise. Betriebe, die ihre Preise überdurchschnittlich anheben, werden zunächst verwarnt – im Wiederholungsfall droht der Ausschluss vom Programm.

Bis zum 11. Juli um 8:30 Uhr hatten sich bereits über 1,58 Millionen Menschen registriert. Davon wurden 91.008 Förderungen gebucht und bezahlt, während noch 408.992 verfügbar waren. Aktuell sind 5.254 Betriebe genehmigt, darunter 2.957 Hotels und Unterkünfte, 1.968 Restaurants, 84 Sehenswürdigkeiten, 96 Spa- und Wellnessbetriebe, 101 OTOP-Anbieter sowie 48 Anbieter von Fahrzeug- und Bootsvermietungen.



Die gesamte Registrierung und Unterstützung sind vollständig online möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte über die Programm-Website, die „Amazing Thailand“-App, telefonisch beim Call Center unter 02-483-0963 oder per Nachricht an den LINE Official Account @ThaiTravelCopay – täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr.