Erschwingliche Zwei-Zimmer-Condominiums stehen bei ausländischen Käufern in Bangkok und Pattaya ganz oben

PATTAYA, Thailand – Thailands Wohnungsmarkt bleibt für ausländische Käufer attraktiv – besonders in beliebten Regionen wie Pattaya und Bangkok. Am gefragtesten sind weiterhin Zwei-Zimmer-Condominiums mit einem Preis von unter drei Millionen Baht.

Wie aktuelle Zahlen des Real Estate Information Center (REIC) der Government Housing Bank zeigen, wurden im ersten Quartal 2025 insgesamt 3.919 Condominium-Einheiten landesweit an Ausländer übertragen – mit einem Gesamtwert von 16,39 Milliarden Baht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies zwar ein leichter Rückgang um 0,5 % bei der Stückzahl und ein Rückgang von 9 % beim Gesamtwert, doch die Nachfrage in den wichtigen Provinzen bleibt stabil.







Über 80 % der übertragenen Einheiten lagen dabei in nur zwei Provinzen: Bangkok und Chonburi. Letztere ist die Heimatstadt von Pattaya, das seit Jahren ausländische Käufer anzieht, die das Leben am Meer schätzen.

Die größte Käufergruppe bleiben chinesische Staatsbürger, die im genannten Zeitraum 1.481 Einheiten im Wert von mehr als 6,1 Milliarden Baht erwarben. Diese anhaltend hohe Nachfrage unterstreicht das starke Interesse chinesischer Investoren, insbesondere an Objekten in touristisch attraktiven Lagen.

Unangefochtener Spitzenreiter bei der Nachfrage sind Condominiums mit einem Preis unter drei Millionen Baht – seit 2019 hält sich dieses Preissegment an der Spitze. Es folgen Objekte zwischen drei und fünf Millionen Baht sowie Wohnungen im Bereich von fünf bis 7,5 Millionen Baht. Interessanterweise erzielen zwar die teuersten Objekte mit einem Preis über zehn Millionen Baht den höchsten Gesamtwert bei den Transaktionen, werden aber deutlich seltener gekauft.



Auch bei der Größe zeigt sich ein klares Bild: Besonders gefragt sind Einheiten zwischen 31 und 60 Quadratmetern, meist mit einem oder zwei Schlafzimmern. Sie eignen sich ideal als Ferienwohnungen, für die Vermietung oder minimalistisches Wohnen. Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen unter 30 Quadratmetern bleiben ebenfalls beliebt, vor allem bei preisbewussten Käufern.

Am wenigsten gefragt sind große Wohnungen mit mehr als 100 Quadratmetern und drei oder mehr Schlafzimmern – sowohl in Stückzahl als auch im Gesamtwert.

Unter den fünf führenden Provinzen mit den meisten Eigentumsübertragungen an Ausländer belegt Chonburi (mit Pattaya) Platz zwei nach Bangkok und verzeichnete 1.309 Einheiten bzw. 33,4 % des landesweiten Gesamtvolumens. Bangkok führt die Statistik mit 1.695 Einheiten an (43,3 %). Zusammen machen diese beiden Provinzen 76,7 % aller Condo-Transaktionen mit ausländischen Käufern aus.



Beim Transaktionswert liegt Bangkok mit über 9,55 Milliarden Baht (58,3 %) ebenfalls an erster Stelle, gefolgt von Chonburi mit 3,8 Milliarden Baht (23,2 %). Zusammen stehen sie für mehr als 81 % des gesamten Marktwertes.

Die weiteren Plätze in den Top 5 belegen Phuket, Samut Prakan und Chiang Mai – ebenfalls Regionen mit hoher touristischer Attraktivität und wachsenden ausländischen Communities.





Trotz des leichten Rückgangs bleibt der Markt insgesamt stabil. Für viele internationale Käufer – vor allem aus China und anderen asiatischen Ländern – bietet Pattaya weiterhin ein attraktives Gesamtpaket: erschwingliche Preise, begehrte Lagen und kompakte Wohnungsgrößen, die dem Lebensstil und Budget ausländischer Käufer entsprechen.

Zwei-Zimmer-Wohnungen unter drei Millionen Baht bleiben klar die gefragteste Wahl – und Pattayas Reiz als Küstenstadt sorgt dafür, dass der Condominium-Markt weiterhin eng an den Bedürfnissen der Käufer aus dem Ausland ausgerichtet bleibt.