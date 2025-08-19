PATTAYA, Thailand – Seit Jahren beschweren sich Pattayas Anwohner, dass lokale Behörden Verstöße beim Parken auf Gehwegen weitgehend ignorieren. Trotz der Ankündigung neuer Bußgelder glauben viele, dass die Kontrollen selektiv sind – oft werden ausländische Touristen härter getroffen als Einheimische. „Ich vermute, die Bußgelder gelten nur für Ausländer“, meinte ein Bewohner, „denn es gibt überhaupt keinen spürbaren Rückgang.“







Kritiker sehen darin ein tieferliegendes Problem: Die Polizei der Stadt scheint Schwierigkeiten zu haben, Ordnung aufrechtzuerhalten. Forderungen an den Bürgermeister, seine Beamten stärker in die Pflicht zu nehmen, häufen sich angesichts steigender Gewaltkriminalität, rücksichtsloser Motorradfahrer und einer Kultur der Nichtdurchsetzung. „Die Polizei scheint die Kontrolle verloren zu haben“, sagte ein Anwohner. „Nicht gut für ein globales Familienurlaubsziel.“



Das Chaos beschränkt sich nicht nur auf den Verkehr. Berichte über das sogenannte Arabian Bike Gang, das in Pattayas Außenbezirken wieder auftaucht, sorgen für neue Empörung. Zusammenstöße zwischen diesen Gruppen und lokalen Fahrern wurden dokumentiert und werfen Fragen auf, warum trotz wiederholter Störungen weiterhin Visa ausgestellt werden. „Wenn die Polizei nicht verfolgt, wird diese Aktivität zur festen Größe“, warnte ein langjähriger Bewohner. „Diese Fahrer aus dem Nahen Osten würden so etwas in ihren eigenen Ländern nicht wagen – aber in Thailand zahlen sie einfach etwas Geld, und alles ist erledigt.“



Die Frustration wächst. Viele sind der Meinung, dass Bußgelder und Zahlungen zwar einigen zugutekommen, das Image der Stadt als sicheres, familienfreundliches Touristenziel jedoch erheblich leidet. Ein Anwohner brachte es auf den Punkt: „Sagt mir, thailändische Behörden – wann WERDET IHR ENDLICH aktiv und setzt dem ganzen Müll in Pattaya ein Ende? Bußgelder mögen für die Polizei lohnend sein, aber sie zerstören euer Land.“



































