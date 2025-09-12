Pattayas Straßen werden zum Hindernisparcours: Gehwegüberbauung verschärft Probleme

PATTAYA, Thailand – Für eine Stadt, die sich als erstklassiges Touristenziel präsentiert, ist das einfache Gehen entlang der Straßen von Pattaya mittlerweile ein Hindernisparcours. Gehwegüberbauung – bei der Bars, Restaurants und Händler auf die Gehwege ausgreifen – hat viele vermeintliche Fußgängerwege in Erweiterungen privater Geschäfte verwandelt, sodass Anwohner und Besucher gezwungen sind, auf die Straße auszuweichen.







Ein besonders klares Beispiel ist die Soi Post Office. Vor einigen Jahren konnten Fußgänger sicher von der Second Road zum Postamt gehen, geschützt vor Sonne und Regen. Heute ist dies nicht mehr möglich. Geschäfte haben nach und nach den Gehweg übernommen, Tische, Stühle und Werbeschilder blockieren den Weg. Was einst ein schattiger Fußweg war, ist nun unpassierbar, und Fußgänger haben nur eine Option: auf die Straße ausweichen.

Das mag klein erscheinen, bis man es selbst erlebt. Die Straße ist eng, der Verkehr fließt trotz Einbahnstraßenmarkierungen in beide Richtungen, und Motorräder schlängeln sich ständig hindurch. Sowohl Touristen als auch Einheimische müssen Ausweichmanöver fahren, während sie den Elementen ausgesetzt sind – alles, weil Unternehmen den öffentlichen Raum wie ihren eigenen behandeln dürfen.



Die Ironie ist schwer zu übersehen. Während Stadtbeamte davon sprechen, Pattaya sauberer, sicherer und touristisch attraktiver zu machen, sieht die Realität am Boden anders aus. Gehwege verschwinden Stück für Stück zugunsten kommerzieller Interessen. Durchgreifende Kontrollen sind selten und meist nur von kurzer Dauer; die Überbauungen kehren schnell zurück, sobald der Druck nachlässt.

Das Problem betrifft nicht nur den Komfort, sondern auch Sicherheit, Zugänglichkeit und Image. Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung sind besonders betroffen, wenn Gehwege verschwinden. Touristen, die eine fußgängerfreundliche Küstenstadt erwarten, treffen stattdessen auf Unordnung und Chaos. Je länger dieses Problem ignoriert wird, desto mehr untergräbt es Pattayas Glaubwürdigkeit als internationales Reiseziel.





Die Lösung ist einfach: die Gehwege zurückgewinnen. Bestehende Vorschriften konsequent durchsetzen, nicht nur während saisonaler „Reinigungskampagnen“. Unternehmen können florieren, ohne öffentliche Wege zu blockieren, und Pattayas Ruf würde enorm profitieren, wenn Menschen wieder sicher zum Postamt – oder an jeden anderen Ort – gehen könnten.

Bis dahin ist die Botschaft klar: In Pattaya gehören die Gehwege nicht der Öffentlichkeit, sondern dem Höchstbietenden.



































