Entdecke Koh Larn Insel: Vier Strände und endlose Erlebnisse vor Pattaya

PATTAYA, Thailand – Nur eine kurze Bootsfahrt vom geschäftigen Pattaya entfernt liegt Koh Larn Insel, ein tropisches Paradies, das für jeden Reisetyp etwas zu bieten hat. Ob Sonnenanbeter oder Fotografie-Enthusiast – die Insel wartet darauf, entdeckt zu werden.

Besucher können ihr perfektes Stranderlebnis wählen. Der Nual Beach ist ein Traum für Fotografen, mit Felsen, die einen Blick auf Pattaya bieten, und der Roten Höhle, die natürliche Kulissen für perfekte Bilder liefert. Der Tien Beach begeistert Content Creator und Familien gleichermaßen mit kristallklarem Wasser, weichem Sand, verspielten Schwänen und zahlreichen Wasseraktivitäten.



Wer spektakuläre Sonnenuntergänge liebt, wird den Samae Beach schätzen, mit einem malerischen Pier, weitläufigen Aussichten und dem niedlichen Inselmaskottchen – einem Schwein, das Besucher begrüßt. Frühaufsteher finden den Ta Yai Beach unwiderstehlich, wo bunte Blumen, dramatische Felsformationen und friedliche Morgenblicke die perfekte Kulisse für den Sonnenaufgang bieten.

Über die Landschaft hinaus lädt Koh Larn Insel dazu ein, das entspannte Inselgefühl zu genießen – frisches Kokoswasser am Strand schlürfen, durch lokale Märkte schlendern oder einfach die Meeresbrise auf sich wirken lassen.

Ob ein Tag voller Abenteuer, eine Fotosession oder stille Entspannung – Koh Larns abwechslungsreiche Strände versprechen unvergessliche Momente. Plane noch heute deine Reise und erlebe den Zauber von Pattayas verborgenem Inseljuwel.










































