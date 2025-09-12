Pattayas Entwässerungssystem unter Druck: Straßen füllen sich während der Regenzeit mit Müll

PATTAYA, Thailand – Pattayas Entwässerungssystem kommt weiterhin unter der Last starker Regenfälle an seine Grenzen, verschärft durch große Mengen an Müll, die die Abflüsse verstopfen. Sowohl Anwohner als auch lokale Behörden weisen auf die doppelte Herausforderung hin: mangelndes öffentliches Bewusstsein und unzureichende Wartung.







In der vergangenen Woche haben Beamte und Freiwillige unermüdlich daran gearbeitet, verstopfte Abflüsse zu reinigen, insbesondere entlang der Sukhumvit Road, wo angesammeltes Wasser zu örtlichen Überschwemmungen geführt hat. Viele der Entwässerungsprobleme der Stadt werden nicht nur durch Regen verursacht, sondern auch durch Müll, der ins System gelangt – darunter Abfälle aus überfüllten Mülleimern, Bauschutt und von der Öffentlichkeit achtlos weggeworfene Gegenstände.

Nutzer sozialer Medien äußerten ihre Frustration, lobten die Frontarbeiter der Stadt und kritisierten gleichzeitig Anwohner, die weiterhin Müll unsachgemäß entsorgen. Kommentare wie „Wir bewundern die Reinigungskräfte und verfluchen die, die Müll hinterlassen“ oder „Da ist es kein Wunder, dass Pattaya überflutet“ spiegeln die weit verbreitete Meinung wider, dass das Problem ebenso kulturell wie infrastrukturell ist.



Experten und Mitglieder der Gemeinschaft fordern von der Stadt Pattaya häufigere Wartungsarbeiten an den Abflüssen, die Installation von Fangnetzen, um Müll abzufangen, bevor er in die Rohre gelangt, und die Ausweitung von Aufklärungskampagnen über verantwortungsbewusste Müllentsorgung. Vorschläge umfassen die Erhöhung der Zahl der Mülleimer, klarere Beschilderung und Bußgelder für Müllablagerungen. Unterdessen riskieren städtische Mitarbeiter weiterhin ihre Sicherheit, um den Wasserfluss sicherzustellen, und erhalten dafür öffentliche Anerkennung für ihr Engagement.



Während Regenfälle während der Monsunzeit unvermeidlich sind, sind sich Anwohner und Behörden einig, dass eine ordnungsgemäße Entwässerungsverwaltung in Kombination mit verantwortungsbewusstem Verhalten die Auswirkungen von Überschwemmungen im Alltag deutlich verringern könnte. Die Herausforderung besteht darin, dass sowohl Regierung als auch Bevölkerung zusammenarbeiten, um Pattayas Straßen während der Regenzeit sicher und passierbar zu halten.



































