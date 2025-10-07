Ausländische Touristen wehren sich zunehmend gegen überhöhte Rechnungen in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Immer mehr ausländische Touristen in Pattaya weigern sich, überhöhte Rechnungen in Bars zu bezahlen. Ein aktueller Fall betraf einen russischen Besucher, der eine 3.840-Baht-Rechnung ablehnte; nach Intervention der Behörden wurde sie auf 1.500 Baht reduziert.







Solche Vorfälle, darunter auch ein indischer Tourist, dessen Goldkette als Druckmittel für eine „aufgeblähte“ Rechnung einbehalten wurde, verdeutlichen die mangelnde Preistransparenz in Pattayas Nachtleben. Viele Touristen berichten von versteckten Gebühren, überhöhten „Lady Drinks“ und zusätzlichen Servicekosten.

Lokale Beobachter betonen, dass diese Praktiken besonders in der Nebensaison zunehmen. Gleichzeitig reagieren Besucher zunehmend selbstbewusst, hinterfragen unklare Kosten und setzen auf faire Preisgestaltung. Kritiker fordern mehr Transparenz, um Streitigkeiten zu vermeiden und das Vertrauen in Pattayas Nightlife zu stärken.



































