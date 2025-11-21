Pattayas Preise sind kein Problem – Koh Samui zeigt den wahren Kosten-Schock

PATTAYA, Thailand – Seit Jahren warnen Schlagzeilen Touristen davor, dass Thailand „zu teuer“ sei, insbesondere wenn der Baht an Stärke gewinnt. Pattaya wird dabei oft als Opfer steigender Kosten dargestellt. Ein genauer Blick zeigt jedoch: Die Stadt ist noch lange nicht überteuert – sie konkurriert lediglich in einem global veränderten Tourismussektor seit der Pandemie.

Auf den ersten Blick kann ein zweiwöchiger Aufenthalt in Pattaya teuer wirken, wenn man sich nur auf hochpreisige Bars oder Touristenzentren konzentriert. „Drei Nudeln, ein Bier und eine grüne Kokosnuss kosteten 1.000 Baht“, berichtete ein Besucher, der die hohen Preise in bestimmten Resorts und Themenlokalen hervorhob. Doch dies ist die Ausnahme. Straßenessen, lokale Märkte, Convenience Stores und kleine Bars bieten nach wie vor Preise wie vor der Pandemie, und internationale Gäste betonen, dass grundlegende Mahlzeiten und Getränke in Pattaya immer noch günstiger sind als in Europa oder den USA.







Der wahre Schock zeigt sich hingegen auf Koh Samui. Dort kosten grüne Kokosnüsse in manchen Hotels 200 Baht, und selbst einfache Mahlzeiten werden oft mit Resort-Aufschlag versehen. Ein Abend in Samui übersteigt schnell Pattayas typische Unterhaltungskosten und verdeutlicht, dass Thailand noch immer ein breites Preisspektrum bietet – Pattaya steht selten an der Spitze der teuren Ziele.

Einheimische Beobachter und langjährige Besucher betonen, dass das eigentliche Problem Wahrnehmung und Auswahl sind. Manche Touristen konzentrieren sich ausschließlich auf exklusive Vergnügungsviertel, zahlen für Premium-Getränke oder besondere Erlebnisse und ignorieren die Vielzahl preiswerter Optionen. Andere kritisieren sexorientierte Locations, teures Golfen oder Themen-Nachtleben, doch dies sind persönliche Lifestyle-Entscheidungen, keine gesamtstädtischen Preisindikatoren.

Der starke Baht spielt eine Rolle, ist aber nicht der Hauptgrund für Unzufriedenheit. Westliche Touristen erleben oft einen „Sticker Shock“, wenn sie nach Hause zurückkehren, wo Inflation und hohe Zinsen das verfügbare Einkommen schmälern. Gleichzeitig bleiben Länder wie Vietnam oder Kambodscha preiswert und attraktiv für preisbewusste Reisende. Pattaya bietet jedoch weiterhin konkurrenzfähige Preise für Essen, Getränke, Unterkünfte und Transport – oft deutlich günstiger als Samui, Phuket oder Bangkoks Luxuszentren.

Tourismus-Experten sind sich einig: Pattayas Herausforderung liegt nicht im Preis, sondern in Wahrnehmung und Marktsegmentierung. Die Stadt ist seit langem mit älteren ausländischen Männern, Sex-Tourismus und Nachtunterhaltung verbunden. Dieses Image verzerrt die Berichterstattung über Preise und überhöht die Auswirkungen des starken Baht, während die Vielzahl erschwinglicher Optionen oft übersehen wird.





Letztlich bleibt Pattaya eine Stadt, in der Besucher erschwingliche Angebote mit praktischer Lage kombinieren können. Straßenessen, lokale Restaurants, kleine Bars und bescheidene Hotels bieten Erlebnisse, die andere südostasiatische Destinationen durchaus übertreffen – während Koh Samui still den Maßstab für teuren thailändischen Tourismus setzt. Wer über Resorts und Vergnügungsviertel hinausblickt, findet in Pattaya weit mehr, als das „zu teuer“-Etikett vermuten lässt.



































