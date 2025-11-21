Motorradfahrer bricht plötzlich zusammen und stirbt bei Unfall in Pattaya – Fußgängerin leicht verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein 58-jähriger Mann kam am frühen Mittwochmorgen bei einem Motorradunfall auf der North Pattaya Road ums Leben. Rettungsteams wurden um 6:30 Uhr nach Meldungen über einen Alleinunfall alarmiert.

Am Unfallort wurde das Opfer in der Mitte der Straße liegend unter einer weißen Decke aufgefunden. Der Verkehr wurde vorübergehend gestoppt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. Sein Yamaha Mio Motorrad geriet außer Kontrolle und rutschte auf den Bürgersteig, wo es eine 47-jährige Fußgängerin streifte, die dabei leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.







Die Fußgängerin berichtete den Behörden, dass sie den Motorradfahrer zunächst allein fahren sah, bevor dieser plötzlich zusammenbrach. Das Motorrad traf sie, als sie versuchte auszuweichen.

Die Behörden vermuten, dass der Fahrer an einer Vorerkrankung gelitten haben könnte, die zum Kontrollverlust führte. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.



































