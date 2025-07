Pattayas neues 3D-LED-Schild zieht Besucher an – doch die Stadt braucht mehr als nur Lichter

PATTAYA, Thailand – Am Eingang der Walking Street wird derzeit ein neues 3D-LED-Schild installiert, Teil der laufenden Verschönerungsmaßnahmen der Stadt. Obwohl die Konstruktion noch nicht vollständig abgeschlossen ist, zieht die farbenfrohe Installation bereits jetzt zahlreiche Schaulustige und Fotografen an, die sich vom modernen Look Pattayas begeistert zeigen.







Das Schild, das mit leuchtenden Grafiken und dynamischen Lichteffekten gestaltet ist, soll künftig ein beliebter Selfie-Hotspot und ein auffälliges Wahrzeichen der berühmtesten Ausgehmeile der Stadt werden. „Haltet eure Kameras bereit“, kündigten Stadtvertreter in sozialen Medien an, während der Bau in die Endphase geht. Gleichzeitig bittet die Stadtbevölkerung um Geduld wegen vorübergehender Einschränkungen durch die Montagearbeiten.

Doch während das neue LED-Schild viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, äußern Einwohner auch berechtigte Kritik. Ein häufig genanntes Problem ist der chronische Verkehrsstau durch wild parkende Songthaews, Taxis und App-basierte Fahrzeuge an der Kurve vor dem Eingang der Walking Street. „Könnten wir nicht auch endlich das Parkproblem dort lösen? Es ist jedes Mal komplett verstopft“, schrieb ein Kommentator.



Andere begrüßen die Verschönerung grundsätzlich, betonen aber, dass Stadtentwicklung mehr als nur optische Effekte beinhalten sollte. „Pattaya wird immer schöner“, so eine Stimme, „aber wir brauchen echte Verbesserungen – nicht nur Schilder.“ Häufig genannt werden der Wunsch nach besser begehbaren Gehwegen, sicheren Zebrastreifen und einem insgesamt flüssigeren Verkehrsfluss, um dem modernen Image der Stadt gerecht zu werden.

Während Pattaya sich immer mehr zu einem attraktiveren Touristenziel entwickelt, hoffen viele Einwohner, dass Stadtplaner nicht nur auf digitale Effekte setzen, sondern auch konkrete, langfristige Maßnahmen für Funktionalität und Lebensqualität umsetzen. So könnten Pattayas bekannte Straßen nicht nur fotogen, sondern auch wirklich zugänglich und sicher werden.