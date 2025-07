HHN Foundation ehrt den 73. Geburtstag Seiner Majestät des Königs mit Gedenkveranstaltungen

By Jetsada Homklin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Anlässlich des 73. Geburtstages Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn am 28. Juli organisierte die HHN Foundation for Thai Children in Zentrumpattaya eine feierliche Gedenkveranstaltung.

Geleitet wurde die Zeremonie von Ratchada Chomchinda, Direktorin der HHN Foundation, und Pirun Noe-imjai, Leiter des Lernzentrums. Gemeinsam führten sie die traditionelle Darbringung eines Blumenkegels durch und hielten eine offizielle Segensansprache. Lehrer, Mitarbeiter und Schüler nahmen geschlossen teil, um dem König ihre Ehre zu erweisen.







Die Veranstaltung umfasste das Singen der Königshymne sowie des Königsehrensongs. Anschließend wurde ein Video über das Leben Seiner Majestät und bedeutende königliche Initiativen gezeigt, mit dem Ziel, das Bewusstsein der jungen Generation zu stärken und Loyalität gegenüber der Monarchie zu fördern. Abschließend sprachen alle Anwesenden gemeinsam Segenswünsche für ein langes Leben und eine erfolgreiche Regentschaft Seiner Majestät.

Am Nachmittag engagierten sich Lehrer und Schüler in freiwilligen Aktivitäten als Verdienstgabe zu Ehren des Königs. Dazu gehörten die Pflege von Grünflächen, das Reinigen von Gemeinschaftsbereichen und die Verschönerung des Schulgeländes – ein Zeichen der Einigkeit und des gemeinsamen Einsatzes für das Gemeinwohl.

Die Veranstaltung diente nicht nur der Ehrung des Königs, sondern förderte auch soziale Verantwortung und moralische Werte bei den Jugendlichen.

Auch das Child Protection and Development Center (CPDC) hielt eine Gedenkzeremonie ab. Siromet Akkarapongpanich, Direktor des Zentrums, leitete die Zeremonie mit einer offiziellen Segensrede und einem Blumengruß an Seine Majestät.

Dr. Chumporn Kaweepoep, Bildungsprogrammleiter, erläuterte den Zweck der Veranstaltung. Lehrer, Mitarbeiter und Schüler beteiligten sich mit Gesängen zu Ehren des Königs, berichteten über sein Leben und seine Verdienste und sandten moralische Unterstützung an Soldaten an der thailändisch-kambodschanischen Grenze.

Am Nachmittag folgten freiwillige Aktivitäten – darunter Rasenpflege, Säuberung öffentlicher Bereiche und Instandhaltung des Schulhofs – als Beitrag zur Würdigung des Königs und zur Stärkung gemeinschaftlicher Werte.

Die Zeremonien betonten die tiefe Loyalität gegenüber der Monarchie und das Engagement der Einrichtungen, jungen Thailändern Tugend und Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln.