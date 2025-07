Pattaya-Polizei fasst Täter rasch nach Raubüberfall auf russische Touristin mit Schraubenzieher

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat nur wenige Stunden nach dem Überfall einen kambodschanischen Tatverdächtigen festgenommen, der eine russische Touristin mit einem Schraubenzieher bedroht und beraubt haben soll.

Am 28. Juli gegen 20:06 Uhr wurde eine 28-jährige russische Frau in der Soi Chalermprakiat 14 an der Third Road von einem Motorradfahrer angehalten. Unter Androhung von Gewalt mit einem Schraubenzieher entriss der Täter ihr die Handtasche und floh mit rund 5.000 Baht in bar.







Die Polizei leitete sofort Ermittlungen ein, sichtete Aufnahmen von Überwachungskameras und befragte Zeugen, um den Täter zu identifizieren.

Am 29. Juli gegen 16:30 Uhr konnte der 28-jährige Kambodschaner Chid Chan in der Soi Sukhumvit 71 festgenommen werden. Die Beamten stellten die Handtasche des Opfers sowie weitere Beweisstücke sicher.

Chid gestand die Tat und erklärte, dass er arbeitslos sei und seine Frau sowie sein Kind nicht mehr versorgen könne. Aufgrund der Grenzkonflikte zwischen Thailand und Kambodscha habe er als Kambodschaner keine Arbeit gefunden und sich in seiner Verzweiflung zu dem Überfall entschlossen. Er habe sich ein Motorrad von einem Bekannten geliehen und sei gezielt auf der Suche nach einem Opfer gewesen, bis er schließlich die russische Touristin in einer abgelegenen Gasse auswählte.



Die Touristin lobte ausdrücklich die schnelle und effektive Arbeit der Polizei in Pattaya. Sie zeigte sich erleichtert, dass der Täter innerhalb weniger Stunden gefasst wurde und sie ihre Sachen zurückerhalten habe. Zudem betonte sie, weiterhin Vertrauen in die Sicherheit Pattayas und die Arbeit der Polizei zu haben und auch künftig die Stadt wieder besuchen zu wollen.

Die Polizei hat Chid wegen Raubes angeklagt und den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.