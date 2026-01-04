Pattayas Nachtleben unter Daueraufsicht bei ganzjährigen Alkoholkontrollen

PATTAYA, Thailand – Während Pattaya weiterhin ausländische Touristen und Langzeit-Expats anzieht, die Sonne, Strände und das pulsierende Nachtleben genießen möchten, betonen die Behörden, dass Maßnahmen zur Verkehrssicherheit – insbesondere im Zusammenhang mit Alkoholkonsum – nicht nur auf große Feiertage wie Silvester beschränkt sind.

In der Nacht zum 1. Januar führten Behörden landesweit, auch in Pattaya, strenge Kontrollpunkte und Inspektionen in Vergnügungsvierteln durch. Im Rahmen der Kampagne „Don’t Drink and Drive, Don’t Drive Drowsy“ überwachten Beamte den Alkoholkonsum, überprüften Führerscheine und warnten, dass Verstöße konsequent rechtlich verfolgt würden. Laut Polizeiangaben trugen diese Maßnahmen dazu bei, die Zahl der Unfälle während der Hauptfeierzeit deutlich zu reduzieren und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.







Einheimische und Expats nehmen die Auswirkungen der Kontrollen wahr. „Es ist gut zu sehen, dass die Behörden die Sicherheit ernst nehmen und nicht nur an Feiertagen“, sagte ein langjähriger Expat in Pattaya. „Pattaya ist eine Stadt, die nie schläft. Eine ganzjährige Wachsamkeit im Straßenverkehr ist für alle wichtig, die hier das Nachtleben genießen.“

Die zuständigen Stellen unterstreichen, dass Kontrollpunkte und Patrouillen das ganze Jahr über fortgesetzt werden, insbesondere in bei Touristen und Nachtschwärmern beliebten Gegenden. Besucher werden eindringlich daran erinnert, ihre Abende im Voraus zu planen, nicht unter Alkoholeinfluss zu fahren und die Verkehrsregeln einzuhalten, um einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten.



Für viele ausländische Gäste bleibt Pattaya ein attraktives Reiseziel – nicht nur für Kurzurlaube, sondern auch für längere Aufenthalte. Die Behörden hoffen, dass eine konsequente Durchsetzung der Verkehrssicherheitsregeln zu einem sichereren Umfeld für Einheimische und Besucher beiträgt, ohne dabei die lebendige touristische Ausstrahlung der Stadt zu beeinträchtigen.



































