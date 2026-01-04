PATTAYA, Thailand – Nach den Neujahrs-Countdown-Feierlichkeiten zeigte sich der Strand von Pattaya zunächst stark verschmutzt. Zahlreiche Touristen äußerten daraufhin Zweifel, ob die Stadt ihren Ruf als lebendiges Seebad wahren könne. In sozialen Medien kursierten Bilder von verstreutem Müll, ineinander verhedderten Plastikbeuteln und Überresten der Feierlichkeiten entlang der Küste.

Die anfängliche Kritik wich jedoch rasch lobenden Stimmen, nachdem die Stadtverwaltung zügig reagierte und umfangreiche Reinigungsarbeiten einleitete. „Gestern habe ich etwa zehn Mitarbeiter am Strand gesehen, die wirklich gute Arbeit geleistet haben“, berichtete ein langjähriger Anwohner. Andere Besucher hoben die gute Organisation hervor: „Sie haben ein ziemlich schnelles Reinigungsteam – jetzt ist wieder alles normal.“







Einige Touristen kommentierten Pattayas Image mit einem Augenzwinkern und merkten an, dass die Stadt – im Gegensatz zu international beworbenen Reisezielen wie Phuket – nie als makelloses Strandparadies vermarktet worden sei. Dennoch zeigten sie sich beeindruckt von der Reaktionsfähigkeit der Behörden. „Man muss ihnen etwas Zeit geben. Früher wurden nach großen Festen sogar beaufsichtigte Teams eingesetzt, um den Strand wiederherzustellen“, so ein Besucher.

Heute präsentiert sich der Pattaya Beach wieder sauber, sicher und bereit für Urlauber, Familien und Wassersportler. Sonnenhungrige Gäste genießen erneut Strand, Meer und Erholung – ein Zeichen dafür, dass die Stadt mit guter Organisation selbst nach großen Veranstaltungen schnell zur Normalität zurückfinden kann. (Fotos: Facebook-Seite „Pattaya City Mayor’s Direct Line“)







































