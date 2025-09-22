Pattayas Mittelsegment-Immobilienmarkt und Industrieflächen im EEC bleiben gefragt

PATTAYA, Thailand – Der thailändische Immobilienmarkt steht weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen, sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene, was das Käufervertrauen beeinträchtigt und den Verkauf verlangsamt. Der Condominium-Markt in Pattaya hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschwächt. Große Entwickler wie Sansiri, Sena, Major Development und SC Asset haben neue Projektstarts verschoben, wodurch ein hoher unverkaufter Bestand und niedrige Absorptionsraten entstanden sind.



Während der Markt für neue Eigentumswohnungen schwach bleibt, steigt die Aktivität im Bereich Wiederverkauf und NPL-Immobilien (Non-Performing Loans), wobei Angebote bis zu 30–40 % unter den ursprünglichen Preisen liegen. Hochpreisige Einheiten, darunter eine Eigentumswohnung für 108 Millionen Baht in One Bangkok, ziehen weiterhin Investoren an, die nach Premium-Immobilien suchen.

Der Wohnungsmarkt in Pattaya bleibt für Häuser im Preissegment von 5–10 Millionen Baht stark, unterstützt durch Bankfinanzierungen und junge Berufstätige. Immobilien über 20 Millionen Baht verkaufen sich hingegen langsamer, da Käufer auf stabilere politische und wirtschaftliche Bedingungen warten.







Büroflächen in Bangkok verzeichnen gemischte Nachfrage. Das Gesamtangebot erreichte im zweiten Quartal 2025 6,42 Millionen Quadratmeter. Kleine Büroflächen werden weiterhin vermietet, während die Nachfrage nach großen Büroflächen (3.000–10.000 m²) schwächer ist. Mieter verhandeln zunehmend Rabatte von 15–25 % und prüfen Konsolidierungen oder Umzüge in kostengünstigere Gebäude. Entwickler stehen insbesondere in erstklassigen Lagen unter stärkerem Wettbewerb, neue Büroprojekte werden voraussichtlich später im Jahr fertiggestellt.

Im Gegensatz dazu zeigt der industrielle Bodenmarkt im EEC (Eastern Economic Corridor) robuste Nachfrage. Die Verkäufe von erschlossenen Industrieflächen erreichten in der ersten Jahreshälfte 2025 4.684 Rai, ein Anstieg von 34 % gegenüber der vorherigen Halbjahresperiode, jedoch 42 % unter dem Rekordniveau von 2024. Die Durchschnittspreise stiegen im Jahresvergleich um 4,5 % auf 6,64 Millionen Baht pro Rai, getrieben durch Investoren aus den Bereichen Elektronik und Elektrofahrzeugproduktion, vor allem in Chonburi und Rayong. Die von der BOI genehmigten ausländischen Direktinvestitionen wachsen weiter und stützen das langfristige industrielle Wachstum.





Der Hotelsektor zeigt ein gemischtes Bild. In Bangkok sank die Auslastung auf 75,1 %, ein Rückgang um 3,7 Punkte, während der ADR leicht auf 4.260 Baht stieg, was den RevPAR weiterhin unter Druck hält. Phuket erholt sich mit höheren Auslastungsraten und ADR, gestützt durch die internationale Nachfrage, insbesondere aus Indien und Russland, während Rückgänge aus China und Malaysia teilweise ausgeglichen werden.

Experten betonen, dass die verbleibende Zeit des Jahres 2025 entscheidend für die Markterholung sein wird. Politische Stabilität und klare staatliche Richtlinien sind der Schlüssel zur Wiederherstellung des Käufervertrauens, insbesondere in den Bereichen Wohnungsmarkt, Wiederverkauf, Industrieflächen und Hotelinvestitionen in Pattaya. Käufer passen ihre Strategien an, um Chancen zu nutzen, sobald sich die Marktstimmung verbessert.



































