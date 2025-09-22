PATTAYA, Thailand – Am späten Nachmittag, während die Sonne über Pattaya Beach steht, fängt sie das Licht auf einer Goldkette eines europäischen Ruheständlers ein und zieht einige neugierige Blicke von Passanten auf sich. Er ist hier mit einem einfachen, aber alten Ziel: die Liebe zu finden.

„Ich bin hierhergekommen, in der Hoffnung, jemanden Besonderen zu treffen“, erzählt der Rentner einem Reporter der Pattaya Mail, während er seinen Sonnenhut richtet und das Strandleben beobachtet. „Aber schnell wird klar, dass Aussehen – und Reichtum – oft wichtiger sind als Worte oder Persönlichkeit.“



Tatsächlich scheint seine Goldkette, die in der tropischen Sonne glänzt, die halbe Arbeit für ihn zu erledigen. Lächeln erscheinen, Aufmerksamkeit folgt, Einladungen zum Gespräch oder Spaziergang werden angeboten – jedoch nicht immer aus den Gründen, die er sich erhofft hatte. „Man merkt bald“, sagt er mit einem leicht ironischen Kopfschütteln, „dass das Gewicht des Geldbeutels – oder selbst der Glanz des Schmucks – manchmal mehr zählt als das, wer man wirklich ist.“

Langjährige Bewohner Pattayas nicken wissend: In vielen Ecken der Stadt sind Romantik und Geld eng miteinander verknüpft. Dinner-Einladungen, Getränke oder Geschenke erzeugen oft unausgesprochene Erwartungen, und Beziehungen können schnell mehr transaktional als echt wirken.







Doch nicht alles in Pattaya dreht sich um materielle Anziehung. Einige echte Lächeln, kleine geteilte Lacher und einfache Momente der Verbindung deuten auf authentische Zuneigung hin – diese sind jedoch oft flüchtig und werden leicht vom allgegenwärtigen Unterton finanzieller Erwartungen überschattet. Für Rentner wie ihn zeigt sich die Lektion schnell: Er besucht oft Bars – überall, von Soi Buakhao bis Soi 8 oder 9, sogar in Jomtien – hat aber festgestellt, dass es sicherer ist, jemanden über Freunde oder Bekannte kennenzulernen, auch wenn er weiß, dass letztlich immer Rechnungen anfallen, wenn sie um Hilfe bittet. In einer Stadt, in der Aufmerksamkeit häufig einen Preis hat, erfordert es Urteilsvermögen, Geduld und vielleicht etwas Glück, jemanden zu finden, der sich wirklich für einen interessiert – und nicht für das eigene Portemonnaie.

Als er sich von der Menge entfernt, reflektiert der Rentner: „Liebe mag hier existieren, aber sie kommt selten billig – oder ohne einen Schimmer von Gold.“



































