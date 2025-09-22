Pattaya startet PSA zur Luftqualität – Hinweise zu PM 2,5 für Einwohner und Touristen

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat eine neue Öffentlichkeitskampagne (PSA) gestartet, um Einwohner und Touristen über die Luftqualität und PM 2,5-Feinstaubwerte aufzuklären. Ziel ist es, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken und das Bewusstsein für Gesundheitsschutz zu fördern.



An den Dreharbeiten beteiligten sich Bürgermeister Poramet Ngampichet und Vizebürgermeister Manot Nongyai, die demonstrierten, wie auf die sechs PM 2,5-Stufen angemessen reagiert werden sollte. Dabei erklärten sie den Zuschauern, welche Schutzmaßnahmen für sich selbst und ihre Familien sinnvoll sind.

Die PSA wurde an mehreren zentralen Orten der Stadt gedreht, darunter Lan Pho Naklua Park, Pattaya Beach, Khao Phra Tamnak, lokale Schulen und das Pattaya City Hospital. Szenen zeigten Schüler, die bei hoher Luftverschmutzung Masken tragen, sowie Sportaktivitäten unter sicheren Bedingungen, um praxisnahe Verhaltensweisen für jede Luftqualitätsstufe zu veranschaulichen.







Die zweiminütige PSA wird über Pattayas mobile Luftqualitätsstationen an wichtigen Punkten der Stadt ausgestrahlt und auf den sozialen Medien der Stadt geteilt. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Initiative Touristen beruhigt, Einwohner informiert und zu proaktiven Gesundheitsmaßnahmen während Phasen schlechter Luftqualität anregt.



































