Pattaya setzt täglich ein LED Zeichen für alle Lebensstile

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Pattaya City modernisiert den berühmten Eingang zur Walking Street mit einem hochmodernen LED‑Projekt, das den Slogan trägt: „Enjoy Pattaya Every Day — All Lifestyles, No Days Off.“ Ziel ist es, das internationale Image der Stadt zu stärken und den traditionsreichen Unterhaltungsboulevard neu zu inszenieren.







Das Projekt umfasst zwei Standorte:

1. Haupteingang Walking Street:

Das bisherige feste Schild (8×4 Meter) wird durch eine beeindruckende gebogene LED‑Videowand ersetzt, die 9×12 Meter misst und eine P4.81‑Auflösung bietet. Die hohe Leuchtkraft soll gestochen scharfe Bilder rund um die Uhr zeigen. Der Schriftzug „Walking Street“ wird aus individuell gefertigten LED‑Buchstaben bestehen, während die Stützpfeiler mit Aluminiumverbundplatten verkleidet und mit farbwechselnden Neon‑Flex‑Leuchten dekoriert werden. So wird das neue Wahrzeichen aus beiden Richtungen sichtbar. 2. Eingang an der Bali‑Hai‑Pier:

In der zweiten Projektphase folgt ein 9×3 Meter großes, gerades LED‑Display (ebenfalls P4.81‑Auflösung) auf einer Seite. Die Rückseite ziert ein beleuchteter Metall‑Schriftzug „Walking Street“ mit anpassbarer Farbbeleuchtung.

Mit diesem LED‑Upgrade will Pattaya ein starkes visuelles Statement setzen, das zur digitalen Identität der Stadt passt und Besucher aus aller Welt beeindruckt. Gleichzeitig soll die neue Anlage als dynamische Plattform dienen, um Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in Pattaya zu bewerben.

Das Projekt ist Teil eines umfassenderen Plans, Pattayas Status als internationale Tourismusmetropole zu festigen – offen für alle Lebensstile, jeden Tag und ohne Pause.