Britischer Schwager richtet Chaos in Pattaya-Bar an und verbrennt Kleidung seiner Frau

PATTAYA, Thailand – Dramatische Szenen spielten sich am frühen Abend des 16. Oktober in Soi Bua Khao ab, als ein 59-jähriger Brite offenbar betrunken in einer Bar randalierte. CCTV-Aufnahmen zeigen, wie der Mann versuchte, seinen thailändischen Schwager anzugreifen, dabei jedoch einen Gegenangriff erhielt, der ihm eine blutende Kopfverletzung zufügte. Die Eskalation setzte sich später in seiner Wohnung fort, wo er Berichten zufolge die Kleidung seiner Frau in Brand setzte, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Baht entstand, und den Vorfall per Videoanruf dokumentierte.







Der 39-jährige Geschädigte, nur als Mr. A bekannt, berichtete, dass die Auseinandersetzung gegen 18:30 Uhr begann, als der Brite mit einem Motorradtaxi eintraf, die Tür der Bar einschlug und Gegenstände ins Innere warf. Anschließend stieg er die Treppe hinauf, bedrohte die Anwesenden lautstark und zerstörte Teile des Interieurs, bevor er auf der dritten Etage Mr. A gegenüberstand und die gewalttätige Attacke stattfand.

Nach dem Vorfall kehrte der Mann in seine Wohnung in der Soi Thepprasit 5 zurück, sammelte Kleidungsstücke seiner Frau – darunter Markenartikel im Wert von über 10.000 Baht pro Stück – und setzte sie in Brand. Offenbar wollte er die Tat per Videoanruf seiner Ehefrau zeigen. Die Behörden wurden umgehend informiert, trafen schnell ein und brachten den Täter mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus.



Mr. A betonte, dass es sich nicht um einen Einzelfall handele: Der Mann habe zuvor bereits aggressive Tendenzen gezeigt und soll sogar Geld angeboten haben, um ihm Schaden zuzufügen. Die Polizei ermittelt, während das Opfer plant, rechtliche Schritte einzuleiten, um eine weitere Eskalation zu verhindern.



































