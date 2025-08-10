Pattayas bekanntes Sonnenscheinwetter hält trotz zunehmender Regenfälle vom 10. bis 15. August an

PATTAYA, Thailand – Einwohner und Besucher Pattayas sollten in der kommenden Woche, vom 10. bis 15. August, mit vereinzelten Schauern und Gewittern rechnen, da der Südwestmonsun in Thailand an Intensität zunimmt und vermehrt Regen bringt.

Laut dem thailändischen Meteorologischen Dienst wird der Südwestmonsun über dem Andamanensee, dem Golf von Thailand und dem Festland stärker, was weit verbreitete Regenfälle und örtlich starke Schauer, besonders in den östlichen und südlichen Regionen, zur Folge hat. Obwohl in einigen Gebieten Starkregen vorhergesagt wird, bleibt Pattaya zwischen den Regenschauern weiterhin von viel Sonnenschein geprägt – das typische tropische Wettergleichgewicht der Stadt bleibt erhalten.







Für Bangkok und die umliegende Metropolregion, zu der auch Pattaya gehört, liegt die tägliche Gewitterwahrscheinlichkeit bei etwa 30 %. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich auf plötzliche starke Regenschauer und mögliche Überschwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten vorzubereiten.

Die See vor der Andamanküste und im Golf von Thailand wird mäßig rau sein, mit Wellengängen zwischen 1 und 2 Metern. Schifffahrts- und Bootsbetreiber werden gewarnt, besonders in sturmgefährdeten Gebieten vorsichtig zu fahren, wo die Wellen auch über 2 Meter hoch sein können.

Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 32 und 36 Grad Celsius, nachts zwischen 24 und 27 Grad. Der Wind weht aus südwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 15 bis 30 Kilometern pro Stunde.

Trotz des zunehmenden Regens bietet das Wetter weiterhin viele sonnige Abschnitte, was Pattaya zu einer guten Zeit für Outdoor-Aktivitäten und Tourismus macht. Es empfiehlt sich jedoch, die Wettervorhersage im Blick zu behalten und Regenschutz mitzunehmen.



































