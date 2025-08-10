Thailands Wirtschaft im Juni 2025 zeigt starke Exporte, Tourismusrückgang belastet Pattaya

PATTAYA, Thailand – Laut Pornchai Theerawet, Direktor des Fiscal Policy Office, präsentiert sich die thailändische Wirtschaft im Juni 2025 gemischt. Während das Exportwachstum im zwölften Monat in Folge stark blieb – hauptsächlich getrieben von Elektronikbauteilen, Computern, frischem Obst und verarbeiteten Lebensmitteln –, haben sich die Signale im privaten Konsum und bei Investitionen abgeschwächt.

Die Inlandsnachfrage kühlte ab: Neuzulassungen von Motorrädern und Pkw stiegen zwar im Vergleich zum Vorjahr, sanken aber im Vergleich zum Vormonat nach saisonaler Bereinigung. Das reale Einkommen der Bauern fiel um 6,2 %, und das Verbrauchervertrauen sank von 54,2 auf 52,7, beeinflusst durch eine langsame wirtschaftliche Erholung und geopolitische Spannungen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze.







Die Investitionen in Maschinenimporte stiegen im Jahresvergleich um 32 %, gingen jedoch im Monatsvergleich um 4,9 % zurück – ein Zeichen für vorsichtigen Geschäftsausblick. Die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen fielen um 7,6 % gegenüber dem Vorjahr, und der heimische Zementverkauf nahm leicht ab, was auf eine gedämpfte Bautätigkeit hindeutet.

Der Tourismussektor, der besonders für Küstenstädte wie Pattaya wichtig ist, steht vor Herausforderungen. Die Ankünfte ausländischer Touristen sanken im Juni um 15,2 % auf 2,32 Millionen im Jahresvergleich. Die Grenzkonflikte haben das Vertrauen der Reisenden erschüttert und die internationalen Besucherzahlen Pattayas belastet. Dennoch bleibt der Inlandstourismus ein Lichtblick: 21,7 Millionen thailändische Touristen wurden verzeichnet, ein Anstieg von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr, was die lokale Wirtschaft stützt.

Die landwirtschaftliche Produktion zeigte gemischte Ergebnisse mit Zuwächsen bei wichtigen Kulturen wie Mais und Obst, aber Rückgängen bei Maniok und Palmöl. Das industrielle Vertrauen sank leicht, belastet durch geopolitische Unsicherheiten und globale Handelskonflikte, obwohl der Einkaufsmanagerindex (PMI) dank steigender Exportaufträge Verbesserungen zeigte.

Die Finanzmärkte Thailands zeigen Anzeichen der Erholung. Inlandinvestoren bleiben trotz kurzfristiger Gewinnmitnahmen zuversichtlich, während ausländische Investoren im Juli mit Nettokäufen zurückkehrten, was auf verbessertes Sentiment hindeutet. Der Anleihemarkt verzeichnet weiterhin Verkäufe, bleibt jedoch durch Vertrauen in Staatsanleihen als sicheren Hafen trotz globaler Volatilität gestützt.

Für Pattaya bedeuten diese gemischten Wirtschaftssignale weiterhin Herausforderungen bei der Anziehung ausländischer Touristen aufgrund der Grenzspannungen, während der stabile Inlandstourismus die Auswirkungen abmildert. Kontinuierliche staatliche Unterstützung und verbesserte globale Bedingungen sind entscheidend für die Erholung Pattayas.



































