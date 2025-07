Pattayas Attraktivität wächst dank stabilem Dollar–Baht-Kurs, der Reisekosten kalkulierbar hält

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Pattaya zieht weiterhin Touristen und Investoren an und profitiert dabei vom relativ stabilen thailändischen Baht inmitten globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. In dieser Woche (14.–18. Juli) bewegte sich der Baht in einer engen Spanne zwischen 32,20 und 32,80 Baht pro US-Dollar – ein Zeichen für Widerstandskraft trotz externer Belastungen wie US-Einfuhrzöllen und schwankender Weltmärkte. Laut dem Kasikorn Research Center sollten Beobachter vor allem US-Handelsmaßnahmen gegenüber Partnern wie Thailand, den internationalen Kapitalfluss sowie die Entwicklung des Goldpreises im Auge behalten.







Wirtschaftsdaten aus den USA – darunter Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Baubeginne, Umfragen im verarbeitenden Gewerbe und Konsumklimaindizes – beeinflussen weiterhin die Währungsbewegungen und das Vertrauen von Investoren weltweit. Darüber hinaus spielen Zahlen aus wichtigen Volkswirtschaften wie Chinas BIP sowie Inflationsdaten aus Großbritannien, der Eurozone und Japan eine entscheidende Rolle.

Anfang dieser Woche schwächte sich der Baht kurzzeitig im Gleichschritt mit anderen asiatischen Währungen ab, da Unsicherheit über neue US-Zölle herrschte. Der US-Dollar legte hingegen zu, angetrieben von Erwartungen, dass die Federal Reserve die Zinsen beim kommenden FOMC-Treffen stabil hält – gestützt durch niedriger als erwartete wöchentliche Arbeitslosenzahlen und den Beige Book-Bericht der Fed, der keinen akuten Bedarf an Zinssenkungen erkennen ließ, auch wenn mittelfristig mit sinkenden Zinsen gerechnet wird.



Gegen Ende der Woche konnte der Baht jedoch wieder zulegen und stieg über die Marke von 32,50 Baht pro Dollar, gestützt von steigenden Goldpreisen angesichts anhaltender Sorgen über US-Handelspolitik. Am 11. Juli 2025 schloss der Baht bei 32,43 pro Dollar – etwas schwächer als die Vorwoche (32,36), insgesamt aber weiterhin stabil.

Ausländische Investoren bleiben vorsichtig optimistisch: Zwischen dem 7. und 11. Juli kauften sie thailändische Aktien im Wert von 2,93 Milliarden Baht netto, während sie gleichzeitig Anleihen im Wert von 2,82 Milliarden Baht netto verkauften.



Für Pattaya ist diese Währungsstabilität ein klarer Vorteil: Sie sorgt für kalkulierbare und erschwingliche Reisekosten für ausländische Besucher und stärkt so die Position der Stadt als Top-Ferienziel. Mit einem stabilen Baht kann Pattaya selbstbewusst seine vielfältigen Attraktionen bewerben – von lebhaften Stränden und pulsierendem Nachtleben bis hin zu Kulturveranstaltungen und neuen Projekten – ohne Angst vor plötzlichen Preisschocks durch Währungsschwankungen.

Trotz globaler Unsicherheiten festigt Pattaya dank stabiler wirtschaftlicher Fundamentaldaten wie einem widerstandsfähigen Baht seine Rolle im thailändischen Tourismussektor. Das schafft Vertrauen – sowohl bei Touristen als auch bei Unternehmen, die in die lokale Hotellerie und Gastronomie investieren.