Pattaya warnt Bürger vor Müllverbrennung verursacht Spannungen in Gemeinschaft

PATTAYA, Thailand – In Pattaya haben städtische Beamte kürzlich Berichte über Anwohner überprüft, die Baumzweige und Haushaltsabfälle verbrannten. Der dichte Rauch verursachte Unbehagen in den umliegenden Gemeinden. Solche Praktiken – sei es in der Stadt, in umliegenden Dörfern oder auf offenen Feldern – führen oft zu stillen Spannungen, die schnell in Nachbarschaftskonflikte eskalieren können.







Während der Kontrolle wiesen die Beamten die Bewohner an, die Feuer sofort zu löschen, erteilten Verwarnungen und erinnerten daran, dass offenes Verbrennen streng verboten ist.

Die Stadtverwaltung bittet die Öffentlichkeit um volle Zusammenarbeit, um Müll- und Gartenabfälle nicht mehr zu verbrennen. Dies dient dem Umweltschutz, der Reduzierung von Luftverschmutzung und der Gesundheit der Gemeinschaft. Bewohner werden ermutigt, Verstöße über die Pattaya City Hotline 1337 zu melden.



































