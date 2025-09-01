Pattaya Walking Street LED nachts gedimmt, Kosten hinterfragt, Öffentlichkeit fordert besseren Zugang

PATTAYA, Thailand – Die berühmte Walking Street in Pattaya hat ein neues LED-Display vorgestellt, das die Attraktivität der Stadt als globales Touristenziel steigern soll. Stadtbeamte erklärten, dass die Beleuchtung nachts auf 35 % gedimmt wird, um Blendung zu reduzieren und die Sicherheit von Fußgängern und Fahrern in der belebten Straße zu gewährleisten.







Die Installation löste unterschiedliche Reaktionen in der Öffentlichkeit aus. Einige Anwohner forderten Verbesserungen der umliegenden Infrastruktur, kritisierten sichtbare Stromleitungen und meinten: „Die Kabel in diesem Bereich sollten entfernt werden; das ist peinlich.“ Andere plädierten für Aufwertungen der Fußgängerbereiche und der Schaufenster: „Nachdem die Straßen für Fußgänger verbessert wurden, sollten auch die Geschäfte ansprechender aussehen.“

Besucher und Einheimische lobten das Design des LED-Displays. Ein Tourist kommentierte: „Ist das ein neues Bild? Es ist wunderschön, fast so, als würde es aus dem Bildschirm springen.“ Andere hinterfragten jedoch den Nutzen im Verhältnis zu den Kosten: „Bei Millionen, die ausgegeben wurden, sollte es doch noch beeindruckender sein.“ Praktische Bedenken wurden ebenfalls geäußert, insbesondere im Hinblick auf Staus am Eingang zu lokalen Motorradtaxis: „Es ist schön, aber der Eingang ist ziemlich eng.“



Ein Anwohner äußerte zudem Kritik an der nächtlichen Dimmung: „Wenn die Lichter nachts gedimmt werden, um Fahrer und Fußgänger nicht zu blenden, stellt sich die Frage, welchen Zweck dieses Millionenprojekt erfüllt. Und wie viel hat es die Steuerzahler gekostet?“

Die LED-Installation zeigt Pattayas fortlaufende Bemühungen, öffentliche Räume zu modernisieren und markante Wahrzeichen zu schaffen. Gleichzeitig verdeutlicht das Feedback der Bewohner die Herausforderung für die Stadt, ästhetische Gestaltung, Funktionalität und Sicherheit in beliebten Touristenzonen in Einklang zu bringen.



































