Naklua-Markt in Pattaya entwickelt sich zum Familien-Hotspot mit frischen Meeresfrüchten und Gemeinschaftsatmosphäre

PATTAYA, Thailand – Die Naklua-Gegend in Pattaya wird zunehmend zu einem beliebten Treffpunkt für Familien. Besucher können hier frische Meeresfrüchte, lokale Snacks und eine lebendige Gemeinschaftsatmosphäre auf dem geschäftigen Lan Pho Markt genießen. Das Gebiet zieht nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen an, die das authentische Leben in Pattaya abseits der Strände erleben möchten.

Neue Sitzbereiche laden dazu ein, in Ruhe Mahlzeiten zu genießen und den Charme der Fischergemeinde von Naklua auf sich wirken zu lassen. Besucher loben das Angebot als „wunderbare Ergänzung“ und „frische Perspektive“ für die Freizeitmöglichkeiten der Stadt.







Gleichzeitig weisen Anwohner und Gäste auf Verbesserungsmöglichkeiten hin. Ein Kommentator forderte die Behörden auf, die Bauarbeiten in der Nähe des Jomtien-Strandes zu beschleunigen, während ein anderer auf das Problem der Müllentsorgung hinwies: Einige Marktbesucher würden trotz vorhandener Einrichtungen Essensreste in den Gartenbereich des Marktes tragen. „Ich sehe Leute, die frischen Müll in den Park am Lan Pho bringen – das ist nicht richtig“, schrieb ein Einheimischer und forderte ein besseres Management und mehr Bewusstsein.

Weitere Vorschläge umfassen größere und ansprechendere Beschilderungen, um den Markt klar als familienfreundliches Ziel zu kennzeichnen. „Ein großes, schönes Schild würde einen großen Unterschied machen“, bemerkte ein Besucher.

Insgesamt werden die neuen Sitz- und Essensmöglichkeiten des Marktes sowie die authentische Gemeinschaftsatmosphäre sowohl von Familien als auch von Besuchern geschätzt, die ein bodenständiges Pattaya-Erlebnis suchen. Die Einheimischen hoffen, dass laufende Verbesserungen und eine bessere Abfallverwaltung dafür sorgen, dass die Gegend sauber, sicher und angenehm für alle bleibt.



































