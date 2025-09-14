Pattaya verschärft Durchsetzung bei blockierten Bürgersteigen mit hohen Geldstrafen

PATTAYA, Thailand – Die Bürgersteige entlang der Sukhumvit Road, eigentlich für Fußgänger vorgesehen, stehen erneut unter Beschlag – diesmal durch Motorräder, Lieferwagen, Ladenstände … und sogar einen großen Pickup-Truck. Anwohner und Besucher reagieren zunehmend frustriert.

„Setzt hohe Strafen an, sonst ändert sich nichts. Den Leuten ist es einfach egal“, klagte ein Passant, der einem Motorrad auf dem Gehweg auswich. Ein anderer Bewohner ergänzte: „Es ist nicht nur eine Stelle, jede Straße hat dasselbe Problem. Die Kontrollen wirken halbherzig.“



Städtische Beamte erteilen weiterhin Verwarnungen und Bußgelder direkt vor Ort. „Wir wollen niemanden einschüchtern“, erklärte ein Stadtvertreter, „aber Bürgersteige sind für die Sicherheit aller gedacht, nicht als improvisierte Parkplätze.“

Kritiker bemängeln, dass diese Maßnahmen nur begrenzt wirken. Viele Ladenbesitzer lassen weiterhin Waren und Motorräder den Gehweg blockieren. „Auf der Thepprasit Road kann man nicht gehen, ohne auf die Straße auszuweichen“, sagte ein frustrierter Anwohner.







Die Behörden betonen, dass die Einhaltung der Regeln von der Eigenverantwortung der Einzelnen abhängt, zugleich aber entscheidend für die Sicherheit auf den Straßen ist. Bürger können blockierte Gehwege jederzeit über das Pattaya Contact Center unter 1337 melden.



































