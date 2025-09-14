Pattaya Fusion Flow bringt Street Food und Musik an den Central Pattaya Beach

PATTAYA, Thailand – Vom 12. bis 14. September erwacht Pattaya mit dem Event „Pattaya Fusion Flow“ am Central Pattaya Beach, gegenüber dem Hard Rock Hotel, zum Leben. Täglich von 16:30 bis 22:30 Uhr bietet die Veranstaltung eine Mischung aus Street Food, Live-Musik und entspannter Strandatmosphäre.



Besucher können lokale Spezialitäten, Getränke und Live-Auftritte genießen – ein Highlight sowohl für Feinschmecker als auch Musikliebhaber. Einige Teilnehmer merkten an, dass das Essensangebot zwar reichlich, aber teilweise wiederholend ist und die Gegend während des Events durch Verkehr und Parkplatzprobleme stark frequentiert werden kann. Die Organisatoren wurden aufgefordert, das Abfallmanagement zu verbessern und klare Einrichtungen bereitzustellen, um die Sauberkeit des Strandes zu gewährleisten.



































