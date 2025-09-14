Pattaya startet strenge Maßnahmen für Märkte, Parkregelungen und Hochwassersicherheit

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Wuthisak Rermkijakarn leitet eine Reihe administrativer Maßnahmen, um Ordnung und Sicherheit in Pattaya zu verbessern, mit Schwerpunkt auf Parkmanagement, Marktregulierung und Hochwasservorsorge.

Vizebürgermeister Wuthisak leitete ein Treffen mit der städtischen Verwaltung, einschließlich der Leiter der Bereiche Politik, kommunale Ordnung und weiterer relevanter Abteilungen, im Konferenzraum des Pattaya City Hall. Dabei wurden Fortschritte früherer Direktiven überprüft, die Leistungen der einzelnen Abteilungen bewertet und operative Herausforderungen besprochen, um einen geordneten öffentlichen Service und ein positives Stadtbild sicherzustellen.



Wuthisak betonte drei zentrale Prioritäten: Zunächst steht die laufende Regulierung des Lan Pho Marktes in Naklua im Fokus. Stadtbeamte werden den Markt weiterhin genau überwachen, um zu verhindern, dass Händler unautorisierte Stände aufstellen oder Waren außerhalb der vorgesehenen Bereiche platzieren. Der Verkauf vor dem Pattaya Rak Center ist nach jüngsten Umstrukturierungen ebenfalls verboten. Ziel dieser Maßnahmen ist ein sauberer, geordneter und voll funktionsfähiger Markt, der als touristisches Highlight dient, ein angenehmes Einkaufs- und Gastronomieerlebnis bietet und zugleich die lokale Gemeinschaft und Wirtschaft unterstützt.





Zweitens wird Pattaya eine gerade-ungerade-Parkregel entlang der South Pattaya Road einführen, von der Kreuzung Wat Chaimongkol bis zur Sue Sa Kreuzung (Telekommunikation). Die regulierten Stunden ändern sich von 11–23 Uhr auf 11–21 Uhr. Gleichzeitig wird die Stadt fortlaufende Aufklärungskampagnen durchführen. Die Regel tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft, und die Behörden werden die Einhaltung streng überwachen, um Verkehrsstaus zu verringern und die Ordnung auf den Straßen zu verbessern.



Drittens wies Vizebürgermeister Wuthisak an, dass das Stadtpersonal vollständig vorbereitet sein müsse, um in hochwassergefährdeten Gebieten während starker Regenfälle zu reagieren. Teams sollen Verkehrshilfe leisten und Bewohner sicher durch überflutete Bereiche begleiten. Beamte wurden außerdem daran erinnert, Fahrer daran zu hindern, durch tiefes Wasser zu fahren, und Vorfälle im Falle von Regelverstößen mit Fotos oder Videos zu dokumentieren, um Konflikte zu vermeiden und für Transparenz in der Öffentlichkeit zu sorgen.



Durch diese koordinierten Maßnahmen strebt Pattaya an, die öffentliche Sicherheit, den Verkehrsfluss und das Besuchererlebnis zu verbessern und gleichzeitig eine gut organisierte städtische Umgebung zu schaffen.



































