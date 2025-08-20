Pattaya verhängt Bußgeld für illegale Zementabwasserentsorgung

PATTAYA, Thailand – Städtische Beamte von Pattaya erwischten kürzlich einen Auftragnehmer dabei, Zementabwasser in öffentliche Abflüsse an Pattaya Beach Soi 4 zu leiten. Die Person wurde direkt vor Ort im Rathaus von Pattaya mit einer Geldstrafe von 2.000 Baht belegt.

Die Behörden warnten, dass solche Handlungen die Umwelt schädigen, Abwassersysteme blockieren und negative Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft haben. Die Stadtverwaltung betonte, dass Verstöße nicht toleriert werden und rief Unternehmen sowie Anwohner gleichermaßen dazu auf, öffentliche Bereiche sauber und sicher zu halten.







Anwohner äußerten Bedenken über weit verbreitete unsachgemäße Abfallentsorgung, darunter Lebensmittelverkäufer, die überschüssiges Öl und Abfälle direkt in Abflüsse gießen, was zu Verstopfungen führt. Sie forderten strengere Kontrollen, insbesondere in Gebieten, in denen mehrere Betriebe zu dem Problem beitragen.

Sicherheitsrisiken wurden ebenfalls hervorgehoben, etwa freiliegende Metallstangen auf Gehwegen entlang der Soi 5–7 in Jomtien. Anwohner forderten Inspektionen, um Unfälle zu vermeiden, und betonten die Bedeutung höherer Bußgelder sowie konsequenter Durchsetzung, um nachlässiges Verhalten zu verhindern. Die Stadt ermutigt die Öffentlichkeit, Gefahren oder Verstöße rund um die Uhr über die Hotline des Pattaya City Hall unter 1337 zu melden.



































