Pattaya verhängt 5.000-Baht-Strafe für Rauchen an Stränden und Gehwegen

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat ein striktes Rauchverbot an allen Strandabschnitten, einschließlich der angrenzenden Gehwege, eingeführt, um die öffentliche Gesundheit zu fördern und die Sauberkeit zu erhalten. Deutliche Hinweisschilder entlang der Strandpromenaden informieren Einheimische und Touristen klar darüber, dass das Rauchen sowohl am Strand selbst als auch auf den Fußwegen verboten ist. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Menge an weggeworfenen Zigarettenstummeln zu verringern, die Luftqualität zu verbessern und ein saubereres, familienfreundliches Umfeld für alle Strandbesucher zu schaffen.







Mit der wachsenden Zahl von Touristen hat Pattaya weitere Regeln erlassen und bittet alle eindringlich um Mithilfe und Rücksichtnahme. Ordnungskräfte patrouillieren regelmäßig an den Stränden, um das Verbot durchzusetzen und Raucher auf die Vorschriften hinzuweisen. Wer dennoch beim Rauchen in den verbotenen Bereichen erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Baht rechnen.

Die Strände Pattayas sind öffentliche Orte, die für alle zugänglich sein sollen – nicht für private Partys oder exklusive Feiern. Die Stadt betont, dass Sauberkeit und Ordnung entscheidend dafür sind, diese Plätze als offene, freundliche Orte für Familien, Touristen und Einheimische zu bewahren.



Zudem bittet die Stadt alle Besucher, ihren Müll ordnungsgemäß in den bereitgestellten Mülleimern entlang der Strände und Gehwege zu entsorgen. Abfall einfach liegen zu lassen, schadet der Umwelt und mindert die Schönheit dieser öffentlichen Bereiche.

Auch Strandbetreiber werden aufgefordert, Touristen aktiv auf das Rauchverbot hinzuweisen und darauf zu verzichten, Substanzen zu verbrennen oder laute Musik abzuspielen, die andere Besucher stören könnten. Durch diese Zusammenarbeit soll eine friedliche und angenehme Atmosphäre für alle Strandgäste gewährleistet werden.



Zur Unterstützung der Durchsetzung bittet die Stadt außerdem die Öffentlichkeit, Verstöße zu melden – telefonisch unter 1337 oder durch Fotos, die den Behörden vorgelegt werden können. Diese gemeinschaftliche Mithilfe trägt dazu bei, Pattayas Strände sauber, sicher und attraktiv für alle zu erhalten.