Pattaya-Bewohner begrüßen Zebrastreifen-Kampagne, zweifeln aber an Rücksicht von rasenden Motorrädern

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat kürzlich eine Kampagne gestartet, um Autofahrer und Motorradfahrer dazu zu bewegen, an Fußgängerüberwegen anzuhalten oder langsamer zu fahren. Neue, deutlich sichtbare Zebrastreifen wurden vom Verkehrs- und Transportdezernat der Abteilung für öffentliche Arbeiten aufgetragen, um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen und die Straßen einladender zu gestalten.

Die Reaktionen aus der Bevölkerung fallen jedoch gemischt aus. Einige Anwohner loben die Initiative, sprechen von saubereren, sichereren Straßen und rufen dazu auf, gemeinsam Pattaya gastfreundlicher zu machen. Andere hingegen äußern Skepsis: Ein Kommentar wies darauf hin, dass selbst an Ampeln rund 90 % der Fahrer Fußgänger ignorieren – und bezweifelt deshalb, dass rein markierte Zebrastreifen große Wirkung zeigen werden.







Manche sehen die Aktion grundsätzlich positiv, sorgen sich jedoch besonders wegen der vielen Motorräder, die mit hoher Geschwindigkeit durch Pattayas Straßen rasen. „Motorräder schießen vorbei wie Raketen – wann sollen die jemals für Fußgänger anhalten?“, fragte ein Nutzer. Ein anderer kommentierte spöttisch, die Kampagne sei „Unsinn“, da Autofahrer ohnehin nur in Staus an Feiertagen langsamer fahren würden.

Neben dem Fokus auf Fußgängersicherheit geht die Stadt auch verstärkt gegen Falschparker vor. Fahrzeughalter werden daran erinnert, nur auf der erlaubten Straßenseite und an geraden oder ungeraden Tagen gemäß Beschilderung zu parken. Wer dagegen verstößt, muss damit rechnen, dass die Räder blockiert werden – eine Maßnahme, die den Verkehrsfluss sichern und Fußgänger vor gefährlichen Engstellen schützen soll.

Gleichzeitig fordern manche Einwohner die Behörden auf, auch weitere städtische Probleme anzugehen: Strom- und Kabelleitungen, die Gehwege verunstalten, sowie Händler, die Bürgersteige blockieren, müssten ebenso dringend geregelt werden, um Pattaya insgesamt fußgängerfreundlicher zu machen.

Trotz kritischer Stimmen bleibt die Stadtverwaltung entschlossen, mit auffälligen Zebrastreifen, konsequenter Parkraumüberwachung und der Mithilfe der Öffentlichkeit die Straßen sicherer und ordentlicher zu gestalten.

Das Rathaus von Pattaya ruft Bewohner und Besucher dazu auf, Verkehrsverstöße und Falschparker unter der Hotline 1337 zu melden. So können alle gemeinsam dazu beitragen, Pattayas Straßen sicher und zugänglich für alle zu halten.