Pattaya verbietet Platzblockaden auf Gehwegen – Bußgeld bei Zuwiderhandlung

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat eine klare Warnung an Unternehmen und Privatpersonen ausgesprochen, die öffentliche Gehwege und Straßen rechtswidrig mit Kegeln, Stühlen, Verkaufswagen oder improvisierten Absperrungen blockieren. Wer Parkplätze „reserviert“ oder Verkehrswege mit privaten Gegenständen versperrt, muss künftig mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht rechnen – gemäß dem Gesetz über öffentliche Sauberkeit und Ordnung von 1992 oder dem Straßenverkehrsgesetz von 1979.







Die verschärfte Maßnahme folgt auf zunehmenden öffentlichen Unmut – besonders in Bereichen, in denen Restaurants und Geschäfte regelmäßig öffentlichen Raum für sich beanspruchen. Behörden betonen: Jegliche Gegenstände im öffentlichen Raum ohne Genehmigung gelten als Hindernisse und werden von städtischen Mitarbeitern entfernt. Eine Rückgabe erfolgt ausschließlich nach Zahlung der fälligen Strafe.

Die Reaktion der Bevölkerung fällt überwiegend positiv aus. Viele Bürger beklagen seit Langem blockierte Gehwege und besetzte Parkflächen. In sozialen Medien wurde gefragt, ob man Fotos von Verstößen an die Stadt melden dürfe – die Antwort: Ja, Fotos mit Standortangabe sind ausdrücklich erwünscht. Besonders oft genannt wird der Bereich Laem Bali Hai Pier, wo abends regelmäßig öffentliche Flächen besetzt und spielende Kinder sogar von Verkäufern zurechtgewiesen werden. Ein Anwohner kündigte an, künftig selbst Beweisfotos zu machen.



Auch zur Durchsetzung gab es Fragen: Holen sich Eigentümer ihre beschlagnahmten Gegenstände jemals zurück? Ja – aber nur nach Bezahlung der Verwaltungsstrafe. Laut städtischen Mitarbeitern sind bereits mehrere Personen erschienen, um ihre Kegel oder Schilder auszulösen.

Die Stadt sieht in dieser Kampagne einen wichtigen Schritt, um öffentlichen Raum zurückzugewinnen, die Zugänglichkeit für Fußgänger und Autofahrer zu verbessern und die Sicherheit im Stadtgebiet zu erhöhen. Die Maßnahme stößt auf breite Zustimmung – viele Bürger loben die Durchsetzung und fordern eine konsequente Ausweitung auf alle Stadtteile.

Anwohner und Besucher werden ermutigt, Verstöße über die städtische Hotline 1337 zu melden, um gemeinsam für mehr Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen.