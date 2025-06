Pattayas Walking Street erstrahlt bald in neuem Glanz – Digitaler Wandel für mehr Vielfalt und weltweite Willkommenskultur

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya startet ein ehrgeiziges Projekt zur digitalen Neugestaltung ihrer berühmten Walking Street, um diese nicht nur moderner, sondern auch einladender und internationaler zu machen. Bürgermeister Poramet Ngampichet leitete am 27. Juni ein Zoom-Meeting mit führenden Designern für LED-Werbeanlagen, um die Pläne für die Neugestaltung des ikonischen Eingangsschilds der Walking Street abzustimmen.







Das neue Schild wird mit modernster 3D-Animation ausgestattet – im Mittelpunkt: ein charmanter Delfin als Maskottchen, das Pattayas Küstenidentität symbolisiert. Tagsüber springt der Delfin verspielt aus dem Meer, während er nachts im Smoking und mit Hut Touristen zum bunten Nachtleben der Stadt einlädt. Begrüßt werden Besucher künftig in sechs Sprachen: Thai, Hindi, Russisch, Koreanisch, Deutsch und Japanisch – ein klares Zeichen für internationale Offenheit.

Bürgermeister Poramet betonte dabei die Bedeutung eines ausgewogenen Designs: Stil ja – aber nicht auf Kosten der Sicherheit. Die Lichtintensität soll sorgfältig reguliert werden, um Blendung zu vermeiden, und die Inhalte auf der LED-Tafel sollen dynamisch, informativ und mehrsprachig gestaltet sein.



Das Projekt ist Teil der städtischen Kampagne „Enjoy Pattaya Every Day – All Lifestyles, No Limits“ und zielt darauf ab, die Walking Street nicht nur als Zentrum des Nachtlebens, sondern als digitales Wahrzeichen und Symbol für Inklusion, Gastfreundschaft und Lebensfreude neu zu positionieren.

Mit diesem Schritt setzt Pattaya ein klares Zeichen: Die Walking Street ist für alle da – lebendig, sicher und weltoffen.