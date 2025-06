Pattaya Polizei geht gegen illegale ausländische Verkäufer vor

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat entlang der beliebten Strandpromenade die Kontrollen verschärft, nachdem sich Beschwerden über ausländische Staatsangehörige häuften, die illegal als Straßenverkäufer arbeiten. Besonders in den Hauptzeiten mischen sich immer häufiger ausländische Händler unter die thailändischen Verkäufer – ein wachsendes Ärgernis für viele Einheimische.

Unter der Leitung von Pol. Lt. Col. Panupong Nimsuwan und Pol. Sub Lt. Theeradech Paisanpakdee stoppten die Beamten zwei kambodschanische Männer, die mit umgebauten Motorradwagen Eis und Obst an Touristen verkauften. Beide konnten weder Arbeitserlaubnis noch Fahrzeugregistrierung vorweisen und wurden festgenommen.







Bei der Befragung gaben die Männer an, schon länger in Thailand zu sein und sich der Illegalität ihrer Tätigkeit bewusst zu sein. Dennoch hätten sie das Risiko in Kauf genommen, um ihre Familien in Kambodscha zu unterstützen – angesichts mangelnder Verdienstmöglichkeiten in ihrer Heimat.

Die Festnahmen sorgten für viel Gesprächsstoff in der Stadt. Bewohner berichteten von weiteren mutmaßlich illegalen Verkäufern auf Märkten, an Straßenständen und bei Essenslieferdiensten. Besonders genannt wurden die Morgen- und Abendmärkte in Jomtien sowie Fahrer aus Indien, Myanmar und Kambodscha, die über Apps Bestellungen ausliefern.



Viele Thais begrüßten das Eingreifen der Polizei. Sie betonten, dass einheimische Händler bereits unter starkem Wettbewerbsdruck stünden und sich an gesetzliche Vorschriften halten müssten. Einige forderten eine konsequentere Nachverfolgung und fragten, ob frühere Fälle tatsächlich geahndet wurden.

Die Behörden rufen die Öffentlichkeit zur weiteren Mitarbeit auf. Wer illegale Beschäftigung vermutet, kann Hinweise an die nationale Notrufnummer 191 oder direkt an das Polizeirevier Pattaya unter 082-7999111 melden. Die Polizei betonte, dass Pattaya offen für Touristen aus aller Welt bleibe – die Gesetze zur Beschäftigung und zum Straßenverkauf müssten jedoch strikt eingehalten werden.