Pattaya trocken, Insel-Ausflüge zurück – Norden und Nordosten erwarten Starkregen

PATTAYA, Thailand – Pattaya zeigte sich am Sonntagabend erfrischt und mit leichter Brise, nachdem ein Regenschauer am Nachmittag die Straßen abgekühlt und die Hitze gemildert hatte. Touristen und Einheimische nutzten das bessere Wetter für Strandspaziergänge, Cafébesuche und begannen wieder, Bootsausflüge zu nahegelegenen Inseln wie Koh Larn zu planen oder fortzusetzen. Doch während sich der Himmel über der Küstenstadt am Golf von Thailand aufhellte, gelten für die oberen Landesteile weiterhin Unwetterwarnungen.







Laut dem thailändischen Wetteramt wird in Teilen des Nordens und Nordostens noch bis Montag, den 28. Juli, mit starkem bis sehr starkem Regen gerechnet. Besonders gefährdet sind Provinzen wie Chiang Rai, Phayao, Nan, Nong Khai, Bueng Kan, Udon Thani, Sakon Nakhon und Nakhon Phanom. Bewohner sollen sich vor möglichen Sturzfluten, schnell ansteigendem Wasser und Überflutungen in Bergregionen und Niederungen in Acht nehmen.

Verursacht werden die Niederschläge durch einen mäßigen Südwestmonsun über der Andamanensee und Thailand sowie ein Tiefdruckgebiet nahe der Nordküste Vietnams und des Golfs von Tonkin. Diese Wetterlagen bringen landesweit verbreitet Gewitter und örtlich kräftige Schauer.



Auch Seefahrer im oberen Golf von Thailand und in der nördlichen Andamanensee werden zur Vorsicht aufgerufen. Dort können die Wellen bei Gewitter bis zu zwei Meter oder mehr erreichen. Kleine Boote sollten Fahrten während Gewittern vermeiden.

Für Bangkok und umliegende Provinzen wird eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter vorhergesagt, teils mit kräftigen Regenfällen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 35°C, begleitet von Südwestwinden mit Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 km/h.

Obwohl Pattayas Bewohner am Sonntag eine Regenpause genießen konnten, warnen Meteorologen vor vereinzelten weiteren Schauern. Reisenden im ganzen Land wird geraten, lokale Wettervorhersagen im Blick zu behalten und sich auf wechselhafte Bedingungen einzustellen.