Thai Airways passt Bangkok–Phnom Penh-Flüge an, verfolgt Grenzkonflikt und hält Rückholflüge für Thais bereit

PATTAYA, Thailand – Die Thai Airways International Public Company Limited (THAI) hat angekündigt, ihre Flugverbindungen zwischen Bangkok und Phnom Penh vom 27. bis 31. Juli 2025 anzupassen. Gleichzeitig bestätigte die Fluggesellschaft, dass sie die Sicherheitslage an der thailändisch-kambodschanischen Grenze genau beobachtet.

– Die Flüge TG586/TG587 auf der Strecke Bangkok–Phnom Penh–Bangkok werden weiterhin wie geplant durchgeführt, allerdings mit einem Flugzeugwechsel, der eine größere Sitzplatzkapazität bietet.

– Die Flüge TG584/TG585 auf derselben Strecke werden in diesem Zeitraum vorübergehend ausgesetzt.







Herr Chai Eamsiri, CEO von Thai Airways, erklärte, dass die Fluggesellschaft die Lage an der thailändisch-kambodschanischen Grenze in enger Abstimmung mit der Königlich Thailändischen Botschaft in Kambodscha beobachtet. Zudem laufen Gespräche mit anderen in Kambodscha operierenden Fluggesellschaften, um bei Bedarf gemeinsam reagieren zu können.

Derzeit führt Thai Airways die Flüge nach Phnom Penh wie vorgesehen durch. Die Auslastung auf dieser Strecke liegt derzeit bei etwa 3.000 gebuchten Sitzplätzen. Die Fluggesellschaft betonte ihre kontinuierliche Verantwortung, Passagiere zu unterstützen und zu betreuen.



Falls thailändische Behörden anordnen sollten, Landsleute nach Hause zu bringen, bestätigte Thai Airways, dass sie vollständig vorbereitet ist, Rückholflüge zu organisieren und entsprechende Hilfsmaßnahmen zu koordinieren.

Aktuell hat THAI nur eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern in Kambodscha stationiert, bei denen es sich überwiegend um ausländische Staatsangehörige handelt. Das Unternehmen plant, die Notfallmaßnahmen noch heute Nachmittag erneut zu überprüfen, abhängig vom weiteren Verlauf der Situation.



Passagiere können den aktuellen Flugstatus prüfen oder weitere Informationen beim THAI Contact Center unter +66 (0)2 356 1111 (24 Stunden erreichbar) einholen oder das Büro von Thai Airways in Phnom Penh direkt kontaktieren unter:

+855 (0)99 99 93 02

+855 (0)99 99 94 02

+855 (0)99 99 90 42

+855 (0)12 64 82 62

+855 (0)12 95 93 45

Thai Airways entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten und bekräftigt ihr Engagement für höchste Sicherheits- und Servicestandards.