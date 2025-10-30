Pattaya Tourist Police bringen vermisstes amerikanisches Kind sicher zu Familie zurück

PATTAYA, Thailand – Die Tourist Police Pattaya konnten ein vermisstes amerikanisches Kind, Jasmine, sicher auffinden, nachdem es sich in der Nähe einer Unterkunft in Naklua von seinen Aufsichtspersonen getrennt hatte.







Die Beamten auf Streife fanden Jasmine wohlbehalten vor und versorgten sie, bis weitere Maßnahmen eingeleitet wurden. Schüler der Saensuk School, die an einem Berufserfahrungsprogramm teilnahmen, begleiteten das Kind, um Trost und Sicherheit zu bieten. Anschließend koordinierte die Polizei die sichere Übergabe an Jasmines Eltern, die vor Ort eintrafen.

Die Tourist Police bedankten sich bei allen örtlichen Behörden und Bewohnern für ihre Wachsamkeit und Unterstützung. „Wir sind stets bereit, uns um jeden Touristen zu kümmern, als wäre er Teil unserer Familie“, erklärte die Abteilung.



































