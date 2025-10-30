Pattaya-Polizei stoppt nigerianischen Drogenschmuggler beim Versuch, Kokain zu schlucken

PATTAYA, Thailand – Immigrationsbeamte in Chonburi nahmen auf Grundlage von Geheimdienstinformationen zwei nigerianische Männer in Pattaya fest, die versuchten, Drogen zu schmuggeln – darunter ein dramatischer Versuch, Kokain zu schlucken, um Beweise zu vernichten.







Die Beamten unter Leitung von Pol. Maj. Gen. Songprod Sirisukha erklärten, dass Amarachi Chinonye Amechi (38) und Ikenna Martin Nwobodo (22) mit einem größeren Netzwerk verbunden seien, das Agenten im Bangkoker Nana-Viertel einschließt. Die Operation begann mit einem kontrollierten Methamphetamin-Kauf, der zur Sicherung von acht Meth-Päckchen, versteckt in Zigarettenpackungen, führte. Weitere Beweise wurden in ihren Wohnungen gefunden, darunter 9 Gramm Kokain, versteckt in Handschuhen innerhalb einer Zahnpastabox.

Während der Festnahme versuchte Nwobodo, Kokain, das in schwarzem Klebeband verpackt war, zu schlucken, doch die Beamten griffen rechtzeitig ein und stellten die Drogen sicher.





Beide Männer hatten ihre Touristenvisa überschritten und sehen nun Anklagen wegen Besitzes von Betäubungsmitteln der Kategorie 1 zum Verkauf sowie Verstoßes gegen die Aufenthaltsbestimmungen entgegen. Die Behörden bestätigten, dass Pattaya weiterhin entschlossen gegen transnationale Kriminalität vorgeht und die Sicherheit von Einwohnern und Touristen gewährleistet.



































