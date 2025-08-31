Pattaya startet Grippeimpfaktion für 2025

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya organisierte am 28. August ihre jährliche Grippeimpfaktion im Pattaya Community Medical Center (Wat Boon Kanjanaram). Vizebürgermeister Wuttisak Rermkitjakan und Vizebürgermeister Krisana Boonsawat besuchten die Veranstaltung, um Mitarbeiter und Freiwillige zu unterstützen und mit den Bürgern, die die Impfungen erhielten, ins Gespräch zu kommen.







Die Aktion wurde von der Abteilung für öffentliche Gesundheitsdienste des Gesundheits- und Umweltamts Pattaya koordiniert. Ziel ist es, den Bewohnern einfachen Zugang zur Vorsorge zu bieten und die Herdenimmunität gegen saisonale Grippe zu fördern – im Einklang mit der städtischen „Better Pattaya“-Initiative. Mitarbeiter und lokale Freiwillige (OrSorMor) verabreichten kostenlose Impfungen gegen vier Grippevirenstämme und informierten die Teilnehmer über Präventionsmaßnahmen, um Krankheitsfälle und Schweregrade während der Jahreszeitenwechsel zu reduzieren.



Stadtbeamte berichteten von hoher Beteiligung, die Bürger kamen den gesamten Vormittag über kontinuierlich. Die nächste Impfaktion findet am 2. September im Gebiet Khlong Dong Tan am Jomtien Beach von 9:00 bis 15:00 Uhr statt, ebenfalls mit kostenlosen Impfungen für die Gemeinschaft.

Weitere Informationen erhalten Einwohner beim Pattaya Public Health Services unter 094-458-6493 während der Bürozeiten oder beim Pattaya Contact Center unter 1337, rund um die Uhr verfügbar.



































