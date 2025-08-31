Falsche Waffe löst Panik am Pattaya Beach aus

PATTAYA, Thailand – Beamte der Stadt Pattaya reagierten auf Meldungen aus der Bevölkerung über einen Streit zwischen Touristen am Pattaya Beach, bei dem eine Person angeblich mit einer Schusswaffe in der Mitte der Straße gedroht haben soll.

Bei ihrem Eintreffen beobachteten die Behörden, wie der Verdächtige die Waffe wegwarf und vom Tatort flüchtete. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine Nachbildung handelte.

Die Beamten beschlagnahmten die Attrappe und treffen nun alle notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit von Anwohnern und Besuchern zu gewährleisten.



































