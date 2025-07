Pattaya spürt die großen wirtschaftlichen Bremsspuren – Langsames Wachstum und strukturelle Probleme belasten die Region

PATTAYA, Thailand – Während Pattaya mit einer schwachen Tourismussaison und Unsicherheit im lokalen Geschäftsleben zu kämpfen hat, wird die Stadt zunehmend auch von den übergeordneten wirtschaftlichen Herausforderungen Thailands erfasst. Ein aktueller Bericht der Weltbank unterstreicht, wie das langsamere Wachstumspotenzial des Landes regionale Zentren wie Pattaya direkt betrifft.

Dr. Kiattipong Ariyaprachya, leitender Ökonom der Weltbank, präsentierte am 3. Juli 2025 bei der Veröffentlichung des Thailand Economic Monitor, dass das thailändische Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr voraussichtlich nur um 1,8 % wachsen wird – und 2026 sogar auf 1,7 % sinken könnte. Die Ursachen liegen sowohl in kurzfristigen Schocks als auch in langfristigen strukturellen Schwächen.







„Die thailändische Wirtschaft steht vor vielfältigen Herausforderungen“, erklärte Dr. Kiattipong. „Dazu gehören unsichere Handelspolitik, die die Exporte bremst – traditionell ein Motor des Wachstums – sowie tief verwurzelte Probleme wie demografischer Wandel, technologische Rückstände und schrumpfender fiskalischer Handlungsspielraum.“

Thailands Wachstumspotenzial, also das nachhaltig erzielbare Wirtschaftswachstum ohne Inflationsgefahr, ist laut Weltbank in den letzten zehn Jahren von etwa 3 % auf rund 2,6–2,7 % gesunken. Für eine Stadt wie Pattaya, deren Wirtschaft stark vom Tourismus und globaler Konjunktur abhängt, ist diese Entwicklung besonders besorgniserregend.



Vor Ort spüren Unternehmen und Tourismusbetreiber den Druck: Rückläufige Besucherzahlen, zurückhaltende Konsumausgaben und steigende Unsicherheiten spiegeln die landesweiten Trends wider. Hoffnung setzen viele auf neue Konjunkturprogramme der Regierung und internationale Großveranstaltungen, um die Nachfrage zu beleben.

Dr. Kiattipong betonte, dass gezielte Investitionen – etwa in digitale Infrastruktur, Bildung, neue Handelsabkommen und Deregulierung – das Wachstumspotenzial Thailands mittelfristig wieder auf bis zu 3,4 % anheben könnten.



Allerdings bleibe politische Unsicherheit ein Risikofaktor. Zwar sei die aktuelle Analyse der Weltbank ohne politische Szenarien erstellt worden, doch die Erfahrung zeige, dass instabile Regierungen öffentliche Ausgaben und Investitionsprojekte verzögern können – insbesondere beim Haushaltsplan 2026.

„Wir gehen davon aus, dass das Budget für 2026 pünktlich verabschiedet wird, sodass laufende Projekte weiterlaufen können“, so Dr. Kiattipong. „Aber neue Initiativen, die noch nicht gestartet sind, könnten durch politische Unsicherheiten ins Stocken geraten.“

Für Pattaya heißt das: Touristische Schwankungen sind nur ein Teil des Problems. Die Stadt steht vor der Herausforderung, sich in einem schwierigen nationalen Umfeld zu behaupten – und ihre Zukunft hängt nicht nur von Reisenden, sondern von nationalen Reformen und wirtschaftspolitischer Stabilität ab.