Pattaya Sports Club spendet eine Tonne Jasminreis an das CPDC zu Ehren des verstorbenen Bernie Tuppin

PATTAYA, Thailand – Der Pattaya Sports Club hat dem Child Protection and Development Center (CPDC) in Huay Yai eine Spende von einer Tonne hochwertigen Jasminreises überreicht. Die Wohltätigkeitsveranstaltung fand am Gedenktag zu Ehren von König Chulalongkorn statt und war dem Andenken an Herrn Bernie Tuppin, ein lebenslanges Ehrenmitglied des Clubs, gewidmet.







Die Spende soll die Essensprogramme des Heims unterstützen und zur Senkung der laufenden Betriebskosten beitragen. Mitarbeiter und Kinder des CPDC nahmen die Spende mit großer Freude entgegen und bedankten sich herzlich für die kontinuierliche Unterstützung, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung benachteiligter Kinder leistet.

Im Anschluss an die Spendenübergabe besichtigten die Clubvertreter die Einrichtungen des Zentrums – darunter Küche und Wohnbereiche der Kinder –, um sich ein besseres Bild von den aktuellen Bedürfnissen zu machen und langfristige Unterstützungsstrategien zu entwickeln, die die Lebensqualität und Zukunftschancen der Kinder weiter verbessern sollen.



































