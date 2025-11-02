Pattaya bleibt regendurchnässt, während der Norden kühlere Morgen erlebt

PATTAYA, Thailand – Laut dem Meteorologischen Amt halten die Regenfälle in weiten Teilen Thailands an. Besonders starke Schauer werden in den Provinzen Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Suphan Buri, Lop Buri, Saraburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon und Ranong erwartet. Im Norden sorgt ein Tiefdrucksystem, das sich vom oberen Golf von Thailand in Richtung der oberen Andamanensee verlagert hat, für kühlere Morgenstunden. Die kräftige Monsunzone zieht weiterhin über den oberen Süden und den Golf, begleitet von östlichen und südöstlichen Winden, während die kühle Hochdruckluft im Norden allmählich nachlässt.





Behörden warnen Landwirte vor möglichen Ernteschäden und raten der Bevölkerung, sich auf wechselhafte Wetterbedingungen einzustellen. Autofahrer sollen in regenbetroffenen Gebieten vorsichtig fahren, da lokale Überschwemmungen möglich sind. Auf See herrschen im oberen Golf von Thailand und in der oberen Andamanensee mäßige Wellen von ein bis zwei Metern Höhe, in Gewitterzonen auch höher. Bootsführer werden aufgefordert, stürmische Gebiete zu meiden.







In Pattaya bemühen sich die Behörden, den Verkehr entlang der Khao-Talo-Bahnstraße zu regulieren, während die Stadtverwaltung mögliche Überschwemmungen an der Mum-Aroi-Kreuzung auf der Third Road beobachtet. Der Regen bleibt leicht, bislang ohne größere Wasseransammlungen. Die Walking Street ist nass von anhaltenden Schauern, und wiederholte Regenfälle von Zentral-Pattaya bis Wat Sutthawat haben zu Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt, insbesondere in der Soi Khao Noi, wo Anwohner von beschädigten Leitungen berichten.



































